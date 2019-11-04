Бил металлической палкой и стрелял: под Киевом капитан НГУ набросился на своего соседа

В городе Ирпень Киевской области 3 ноября пьяный мужчина жестоко избил соседа металлической палкой и совершил выстрелы из пистолета. По одной из версий, подозреваемый – капитан НГУ Руслан Томашов.
Как написала пресс-служба полиции Киевщины, около 21:00 к правоохранителям поступило сообщение о том, что на пороге дома на улице Севериновская лежал избитый мужчина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание 18+).
Пострадавшему оказали неотложную помощь. Им оказался 46-летний местный житель. Мужчину с многочисленными травмами головы и переломом челюсти доставили в больницу.
Также полицейские установили личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Это 42-летний житель Ирпеня.
В городе Ирпень Киевской области пьяный мужчина избил соседа металлической палкой и совершил выстрелы из пистолета
Киев Оперативный
Так, между жителями многоквартирного дома у входа в подъезд возник конфликт из-за того, что они не разминулись в дверях. Подозреваемый набросился на мужчину, избил его металлической палкой и совершил выстрелы из пистолета.
Позже нападающий спрятал оружие. Однако полиция с помощью служебной собаки обнаружила пистолет "Форд12Р" у квартиры, где жил мужчина, в электрощитовой. Также выяснилось, что оружие – не его, а принадлежало умершему человеку.
Нападающего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в изолятор временного содержания. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Согласно информации, опубликованной на странице "Киев Оперативный" в Facebook, подозреваемый – капитан НГУ Руслан Томашов. Свой поступок он объяснить не мог и не хотел, отказывался вообще что-либо говорить.
Вероятно, подозреваемый – капитан НГУ Руслан Томашов
Полиция Киевской области
В городе Ирпень Киевской области пьяный мужчина избил соседа металлической палкой и совершил выстрелы из пистолета
Полиция Киевской области
Вероятно, подозреваемый – капитан НГУ Руслан Томашов
Полиция Киевской области
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 ноября в Подольском районе Киева, на проспекте Свободы, 1/60, во время распития спиртных напитков мужчина порезал болгаркой горло другу. Инцидент увидела сестра первого. Мужчина резко начал ей угрожать, но девушка успела убежать.
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