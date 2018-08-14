Загрыз до смерти: в Киеве пес налетел на прохожих с бульдогом

В Киеве пес породы стаффордширский терьер загрыз до смерти английского бульдога и изувечил его хозяев. От укусов агрессивной собаки пострадали два человека.

О происшествии изданию "Информатор" рассказала хозяйка бульдога Ольга. По словам женщины, нападение произошло при входе в парк на ул. Елены Телиги, куда она с отцом пошла выгуливать домашнего любимца.

"Нападающая собака была без намордника и поводка, а ее хозяйка находилась в нетрезвом состоянии и ничего не могла сделать. Стафф просто не слушался женщину, он впился мертвой хваткой в "англичанина" и не отпускал его. Тогда Вадим (отец Ольги. — Ред.) попытался растянуть собак, однако он получил отпор от агрессора", — написали в издании.

Пострадавший Вадим "Информатор"

Ольга пыталась помочь отцу справится со стаффом, но также получила травмы. Пострадавшие утверждают, что хозяйка агрессивного пса даже не пыталась что-то предпринять и просто молча наблюдала за тем, как ее воспитанник терзает другую собаку и огрызается на людей.

"Информатор"

Отогнать нападавшего не удалось даже патрульной полиции: они пытались обезвредить его газовым баллончиком, но животное не подпускало к себе никого, пока не устало и само не отошло от уже мертвого бульдога.

"Информатор"

Новость о трагическом инциденте моментально разлетелась по сети. В комментариях под постом одной из групп в Facebook пользователи устроили спор и призвали наказать хозяйку пса-убийцы.

Напомним, что в Киеве в начале августа стаффордширский терьер сильно искусал своего же хозяина. Пес напал на него во время прогулки и буквально таскал его, крепко сомкнув зубы. Как писал OBOZREVATEL, соседи пострадавшего во всем обвиняют именно его, потому что он решил, что его собака — вегетарианка и не давал ей мяса.