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Загрыз до смерти: в Киеве пес налетел на прохожих с бульдогом

36.9тЧитать новость на украинском

В Киеве пес породы стаффордширский терьер загрыз до смерти английского бульдога и изувечил его хозяев. От укусов агрессивной собаки пострадали два человека.

О происшествии изданию "Информатор" рассказала хозяйка бульдога Ольга. По словам женщины, нападение произошло при входе в парк на ул. Елены Телиги, куда она с отцом пошла выгуливать домашнего любимца.

"Нападающая собака была без намордника и поводка, а ее хозяйка находилась в нетрезвом состоянии и ничего не могла сделать. Стафф просто не слушался женщину, он впился мертвой хваткой в "англичанина" и не отпускал его. Тогда Вадим (отец Ольги. — Ред.) попытался растянуть собак, однако он получил отпор от агрессора", — написали в издании.

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Пострадавший Вадим

"Информатор"

Ольга пыталась помочь отцу справится со стаффом, но также получила травмы. Пострадавшие утверждают, что хозяйка агрессивного пса даже не пыталась что-то предпринять и просто молча наблюдала за тем, как ее воспитанник терзает другую собаку и огрызается на людей.

"Информатор"

Отогнать нападавшего не удалось даже патрульной полиции: они пытались обезвредить его газовым баллончиком, но животное не подпускало к себе никого, пока не устало и само не отошло от уже мертвого бульдога.

"Информатор"

Новость о трагическом инциденте моментально разлетелась по сети. В комментариях под постом одной из групп в Facebook пользователи устроили спор и призвали наказать хозяйку пса-убийцы.

Напомним, что в Киеве в начале августа стаффордширский терьер сильно искусал своего же хозяина. Пес напал на него во время прогулки и буквально таскал его, крепко сомкнув зубы. Как писал OBOZREVATEL, соседи пострадавшего во всем обвиняют именно его, потому что он решил, что его собака — вегетарианка и не давал ей мяса.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацапо Йобик
Кацапо Йобик
неХуй вообще держать собак в городе. А ВСЕХ без намордников - отстреливать, можно с хозяевами. Засрали парки и ДЕТСКИЕ площадки, везде СОБАЧЬЕ говно. Парк - вообще то, место для отдыха ЛЮДЕЙ, а не для выгула собак.
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Heir
Heir
А хозяйка при этом приговаривала:"Да вы не бойтесь, она не кусается".
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
всегда при себе должен быть нож .лучше ствол..
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