"В Украине жить не буду": в известном ТЦ Киева вспыхнул скандал из-за государственного языка

В киевском ТЦ "Аркадия", на улице Борщаговской 154а, вспыхнул скандал из-за украинского языка. Работницу кафе "Интеграл кофе" обвинили в том, что она наотрез отказалась разговаривать на государственном языке, а затем и обслуживать клиента.

Соответствующий видеоролик опубликовали на странице общественной организации "Не молчи" в Facebook. Владелец кафе заявил, что девушка не должна общаться на украинском (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Киев, ТЦ "Аркадия", ул. Борщаговская 154а, кофейня "Интеграл кофе". Государственный язык. Разговаривал с ЧП Ткаченко, сказал, что "не обязана". Без комментариев", – подписали ролик в сети.

Работница кафе, попавшего в скандал Скриншот

Так, на видео слышно, как клиент спросил сотрудницу, знает ли она украинский. На что девушка ответила – плохо.

"Я в Украине не буду долго оставаться", – добавила она.

По ее словам, знать государственный язык – не ее профессиональные обязательства. Также она сказала, что может отказаться от заказа, ведь мужчина снимает ее на видео.

На вопрос, сообщит ли она об этом владельцу, девушка ответила, что может это сделать, впрочем, не будет, ведь она "не обязана".

"Данное лицо отказывается меня обслуживать. Вопрос к владельцу: почему такое происходит, за что он платит деньги?" – подытожил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве супермаркет известной сети "Metro" обвинили в продаже дневников для школьников с картой Украины без оккупированного Россией Крыма. Пресс-служба магазина заверила, что товар в ТЦ принесло третье лицо, ведь он уже снят с продажи.

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