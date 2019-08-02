Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Книга жалоб

В метро Киева закрыли 3 станции, движение частично парализовано

Читать материал на украинском

В Киеве 2 августа ограничили работу "красной", Святошинско-Броварской линии метрополитена.

На вход и выход закрыли сразу три станции, сообщил источник OBOZREVATEL на месте событий. На станциях метрополитена объявили, что это "Крещатик", "Театральная" и "Университет".

"Станция "Крещатик" закрыта для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работают "Университет" и "Театральная". Движение по "красной" линии организовано от "Академгородка" до "Вокзальной" и от "Арсенальной" до "Лесной", – уточнили сотрудники метрополитена.

Новости
Метро Киева откажется от "зеленых" карточек: что известно

Очевидцы сообщали о небольшом задымлении на станции "Университет", однако неизвестно, имеет ли это отношение к проблемам с движением, пишет "Информатор". О полном возобновлении работы сообщат дополнительно.

Станция метро "Крещатик"

Станция метро "Крещатик"

Википедия

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 12 июля около 9 утра на полтора часа ограничивали движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии метрополитена. Это обусловлено падением пассажира на рельсы на станции "Оболонь".

Женщина прыгнула с платформы, совершая суицид. Она скончалась на месте.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel