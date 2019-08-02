В метро Киева закрыли 3 станции, движение частично парализовано

В Киеве 2 августа ограничили работу "красной", Святошинско-Броварской линии метрополитена.

На вход и выход закрыли сразу три станции, сообщил источник OBOZREVATEL на месте событий. На станциях метрополитена объявили, что это "Крещатик", "Театральная" и "Университет".

"Станция "Крещатик" закрыта для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работают "Университет" и "Театральная". Движение по "красной" линии организовано от "Академгородка" до "Вокзальной" и от "Арсенальной" до "Лесной", – уточнили сотрудники метрополитена.

Очевидцы сообщали о небольшом задымлении на станции "Университет", однако неизвестно, имеет ли это отношение к проблемам с движением, пишет "Информатор". О полном возобновлении работы сообщат дополнительно.

Станция метро "Крещатик" Википедия

Увага!

Ст. "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід для пасажирів з технічних причин.

Також на вхід та вихід не працюють ст. "Університет" і "Театральна".

Рух по червоній лінії організовано від ст. "Академмістечко" до ст. "Вокзальна" і від ст."Арсенальна", до ст.лісова"Лісова". pic.twitter.com/NJgS8isVfF — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 2, 2019

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 12 июля около 9 утра на полтора часа ограничивали движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии метрополитена. Это обусловлено падением пассажира на рельсы на станции "Оболонь".

Женщина прыгнула с платформы, совершая суицид. Она скончалась на месте.

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