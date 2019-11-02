В Голосеевском районе Киева в развлекательном комплексе между 25-летним парнем и сотрудником ночного клуба возник конфликт, который перерос в драку. В результате посетитель заведения получил травму головы и скончался в больнице.

К правоохранителям поступило сообщение от мужчины о том, что его брата избили. Об этом написала пресс-служба полиции Киева.

После драки парня было госпитализировано в тяжелом состоянии. Правоохранители установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него возник конфликт с сотрудником учреждения.

На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил травму головы. Она оказалась смертельной.

В Киеве работник ночного клуба забил до смерти посетителя Полиция Киева

Работники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец другого государства, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Судом будет решаться вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре молодой парень забил до смерти мужчину, а потом вместе с товарищем завернул тело в ковер и бросил на улице.

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