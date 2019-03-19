Судил участников Майдана: вокруг известного судьи в Киеве вспыхнул новый скандал

На праздновании дня рождения скандального замглавы Окружного административного суда Киева Евгения Аблова среди гостей были судьи, которые должны рассматривать вопрос о его увольнении.

Отстранение от должности Аблову грозит из-за судебных дел, направленных против активистов Евромайдана. Несмотря на это, его праздник посетили члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которые через несколько месяцев должны вынести вердикт о целесообразности занимаемой Абловым должности, пишет "Слідство.info (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это, конечно, конфликт интересов. Потому что квалификационную оценку будет проходить не только Аблов, но и другие судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК). Кроме того, ОАСК рассматривает несколько исков, поданных против членов ВККС", ‒ сообщила координатор проекта "Просуд" Катерина Бутко.

Слідство. info

Слідство. info

Глава комиссии Сергея Козяков сообщил, что в закрытом специально для празднования дня рождения судьи ресторане оказался по другому поводу. В это время, по его словам, он беседовал с журналистом.

Также на празднике был замечен главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и экс-нардеп Сергей Кивалов.

Сергей Кивалов Слідство. info

Как писал OBOZREVATEL, экс-руководитель департамента гражданской безопасности МВД Владимир Гриняк, которого судят за преступления против участников Евромайдана, продолжает занимать руководящую должность в Нацгвардии.

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