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"Скоро лава пойдет!" В Киеве автобус перевозил пассажиров с дырой в полу

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В Киеве заметили маршрутный автобус с серьезной поломкой, который при этом продолжал возить пассажиров.

От пола под сидением был почти оторван большой кусок покрытия. Соответствующее видео опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"Нормальный такой комфортабельный маршрутный автобус от "Киевпасстранс", который курсирует по маршруту 78. Еще немного и оттуда, наверно, лава пойдет", – подписали запись в соцсети.

Автобус

Автобус

Скриншот "Киев Оперативный"

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Автобус

Автобус

Скриншот "Киев Оперативный"

Автобус №78 ездит от м. "Васильковская" до ул. Смилянская. Стоимость проезда в нем, как и в других коммунальных видах транспорта, составляет 8 гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве во время дождя 30 июля пассажиры 42-автобуса ехали с зонтом из-за якобы протекания окон и крыши. На снимке видно, что от воды пришлось укрываться как минимум двум пассажирам.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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