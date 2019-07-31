"Скоро лава пойдет!" В Киеве автобус перевозил пассажиров с дырой в полу

В Киеве заметили маршрутный автобус с серьезной поломкой, который при этом продолжал возить пассажиров.

От пола под сидением был почти оторван большой кусок покрытия. Соответствующее видео опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"Нормальный такой комфортабельный маршрутный автобус от "Киевпасстранс", который курсирует по маршруту 78. Еще немного и оттуда, наверно, лава пойдет", – подписали запись в соцсети.

Автобус Скриншот "Киев Оперативный"

Автобус Скриншот "Киев Оперативный"

Автобус №78 ездит от м. "Васильковская" до ул. Смилянская. Стоимость проезда в нем, как и в других коммунальных видах транспорта, составляет 8 гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве во время дождя 30 июля пассажиры 42-автобуса ехали с зонтом из-за якобы протекания окон и крыши. На снимке видно, что от воды пришлось укрываться как минимум двум пассажирам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!