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"Б*дло года!" Поступок пассажира в метро Киева разгневал украинцев

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В Киеве пассажир метрополитена помочился прямо на рельсы. Очевидцы сняли невоспитанного мужчину на видео и опубликовали в соцсетях.

В комментариях к записи на странице "Киев Оперативный" в Facebook разгорелась дискуссия. Одни встали на сторону парня, предположив, что он не мог терпеть, потому что на станциях нет общественных уборных (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Другие же высказали убеждение, что причиной публичного похода в туалет является отсутствие культуры.

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"Один из главных номинантов на антипремию "Б*длота года", ‒ подписали видео в соцсети.

В Киеве пассажир мочился на станции

В Киеве пассажир мочился на станции

Скриншот "Киев Оперативный"

"Ни на одной станции метро нет туалета! Неоднократно наблюдал, как дети пис*ли в бутылки! Это скотское отношение к людям порождает подобные инциденты", ‒ высказался в комментариях Алекс Обертинский.

Другие комментаторы напомнили ему, что отсутствие общественных туалетов в метрополитене объясняется требованиями безопасности. Кроме этого, на всех станциях есть уборные для сотрудников, которые чаще всего пускают туда детей и беременных.

"Б*дло года!" Поступок пассажира в метро Киева разгневал украинцев
"Б*дло года!" Поступок пассажира в метро Киева разгневал украинцев

Как писал OBOZREVATEL, летом в Киеве засекли девушку, которая решила сходить в туалет посреди газона возле метро.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Жаль что на контактный рельс не попал. Ну везение - то дело такое, возможно до следующего раза, если никто не просветит раньше.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Актывист ,сто пудов !
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Виня Ксения
Виня Ксения
Семёнов Александр, а ты чего срешь под каждой новостью? Недержание?
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