Главная Новости
8 ноября • обновлено в 15:43
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Книга жалоб

"Ад выходит на поверхность!" В Киеве из-за прорыва теплотрассы "ожил" асфальт

1.2т Читать материал на украинском

В Шевченковском районе Киева, на улице Назаровская, 8 ноября произошел очередной прорыв теплотрассы.

Из-за этого на месте просто "ожил" асфальт, сообщил очевидец Сергей Новицкий на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Новый прорыв теплотрассы: в Киеве ожил асфальт. На улице Назаровская ад начинает выходить на поверхность", – отметил мужчина.

В Киеве из-за прорыва теплотрассы "ожил" асфальт

В Киеве из-за прорыва теплотрассы "ожил" асфальт

Он также с сарказмом написал, что, судя по количеству аварий, киевлянам в 2019 году стоит надеяться на очень теплую зиму.

Новости
''Можно снимать клип для Винника'': в Киеве снова прорвало трубу с горячей водой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во вторник, 5 ноября, в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком. Из-за аварии несколько автомобилей провалились в образовавшуюся яму.

  • Появились первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, где произошел прорыв трубы.

  • В сети опубликовали видео, на котором показан момент провала авто в яму с горячей водой в центре Киева.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Везёт же людям! Гейзерги прям из под ног бьют, а плакали про отопительный сезон.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
А шо отбивная Клячка? "Асфальт не может гореть потому шо он камень"?)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Просто асфальт устал.Ничего страшного.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения