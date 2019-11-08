"Ад выходит на поверхность!" В Киеве из-за прорыва теплотрассы "ожил" асфальт

В Шевченковском районе Киева, на улице Назаровская, 8 ноября произошел очередной прорыв теплотрассы.

Из-за этого на месте просто "ожил" асфальт, сообщил очевидец Сергей Новицкий на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Новый прорыв теплотрассы: в Киеве ожил асфальт. На улице Назаровская ад начинает выходить на поверхность", – отметил мужчина.

В Киеве из-за прорыва теплотрассы "ожил" асфальт

Он также с сарказмом написал, что, судя по количеству аварий, киевлянам в 2019 году стоит надеяться на очень теплую зиму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во вторник, 5 ноября, в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком. Из-за аварии несколько автомобилей провалились в образовавшуюся яму.

Появились первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, где произошел прорыв трубы.

В сети опубликовали видео, на котором показан момент провала авто в яму с горячей водой в центре Киева.

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