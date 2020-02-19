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19 февраля • обновлено в 17:12
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Знаменитый китайский режиссер и его семья умерли от коронавируса

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Китайский кинорежиссер Чан Кай, его сестра, отец и мать умерли от коронавируса.

Семья 55-летнего кинематографиста находилась в городе Ухань. Об этом сообщает Caixin.

Чан Кай

Чан Кай

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Первым заболел отец Чана. Режиссер пытался положить родственника в больницу, однако все медучреждения города оказались переполнены. Он умер 28 января, предварительно заразив остальных членов семьи. Спустя несколько дней скончалась мать режиссера, после чего он также почувствовал, что заболел.

Чан умер 14 февраля, через несколько часов ушла из жизни его сестра.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля на круизном судне Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту Йокогамы из-за вспышки коронавируса, обнаружили 99 новых случаев заражения.

В Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса и искажение данных о состоянии больных.

Также советник Всемирной организации здравоохранения, известный вирусолог Айра Лонджин заявил, что заразиться коронавирусом могут две трети населения планеты.

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Автор
Мария Дидык
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