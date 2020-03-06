Много пьет и теряет слух: как опустился Домогаров после смерти сына

Некогда один из главных красавцев и героев-любовников в кино Александр Домогаров все реже появляется на экранах. На это есть объективные и субъективные причины, с которыми мы попробуем разобраться в данном материале.

По словам заходящей звезды советского и российского кино Александра Домогарова, ему уже не интересна слава и толпы поклонниц. Постаревшему актеру теперь хочется играть только глубоких персонажей, которых Александру в последнее время предлагают не часто. Сам он говорит, что пережил уже много взлетов и падений, поэтому очередной виток ему не страшен.

Учеба

Актер – коренной москвич. В детстве Саша занимался не только в общеобразовательной, но и в музыкальной школах, после окончания которых стал студентом Щепкинского театрального училища.

Александр Домогаров молодости

В середине восьмидесятых годов Домогаров вначале поступил на службу в Малый театр, а затем перешел в Театр Советской армии, где работал десять лет. Сейчас актер играет в Театре им. Моссовета.

Советский кинематограф впервые обратил внимание на Александра в 1984 году, когда Георгий Натансон пригласил его на небольшую роль в фильме "Наследство".

Популярность

Всенародная слава пришла к Домогарову в 1997 году. Актер блестяще сыграл графа Луи де Клермона де Бюсси в "Графине де Монсоро", после чего ему посыпались многочисленные предложения от других режиссеров.

"Бандитский Петербург"( 2000г.)

Успех Александра был закреплен ролями в сериалах "Фурцева", "Звезда эпохи", "Марьина роща", "Тайна дворцовых переворотов", "Бандитском Петербурге" и "Марше Турецкого". Фильм Ежи Гофмана "Огнем и мечом" вывел Домогарова-актера на международный уровень.

После смерти сына

Жизнь актера сильно изменилась после трагической гибели в аварии его сына Дмитрия. Александр стал реже соглашаться на роли в кино и на ТВ. Он полюбил одиночество и тишину.

Постаревший любимец публики в сериале "Зорге"

Последние работы в кино

В 2019 году состоялась премьера картины "Союз спасения". В этом историческим фильме актер стал петербургским губернатором Михаилом Милорадовичем, которого убили декабристы. В 2020 году на экраны должны выйти новые "Гардемарины", где Домогаров занят в роли второго плана.

"Союз спасения"( 2019 г.)

Сейчас он снимается в фантастической комедии "Жизнь после жизни" о стареющем дамском угоднике, за которым следят высшие силы, решающие его дальнейшую судьбу.

Все жены и дети

Первый раз Домогаров женился на своей детской подруге Наталье Сагоян, которая родила ему сына Дмитрия. В 1986 году пара развелась, а в 2008 году случилась трагедия – сына актера насмерть сбил автомобиль.

Так популярный актер изменился за 20 лет

Второй супругой актера стала Ирина Гуненкова, работавшая костюмером в театре, где служил Домогаров. У них появился сын Саша, который вначале стал актером, а сейчас снимает фильмы, как режиссер. Этот брак также не выдержал испытания временем.

Александр Домогаров и Марина Александрова

Третий раз Домогаров женился на актрисе Наталье Громушкиной. Этот брак пару разрушила Марина Александрова, с которой актер жил до 2007 года. Что происходит в его личной жизни сейчас – неизвестно.

Что происходит с Домогаровым?

В прессе писали, что после смерти сына Александр стал много пить и сильно изменился внешне. Домогаров думал, что пластическая операция вернет ему былую красоту, но этого не произошло. Также появилась информация, что у Александра ухудшается слух. Писали, что после перенесенного ишемического инсульта ему трудно работать.

Из героя-любовника актер превратился в "рыцаря печального образа". Домогаров сильно поправился, так как не занимается спортом. Он любит проводить время в своем подмосковном доме в окружении природы и своих собак. А еще Александр все реже появляется на экранах и фактически превратился в пенсионера-затворники, хотя ему еще нет и 60 лет.

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