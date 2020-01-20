В США прошла репетиция "Оскара": названы лучшие актеры и фильм

В воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе Гильдия киноактеров США вручила свою главную премию ленте "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо.

Фильм победил в главной номинации – "Лучший актерский состав". Об этом сообщает официальный сайт премии.

Фильм "Паразиты" получил главную премию Getty

Лента ранее уже завоевала премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и удостоилась "Золотой пальмовой ветви".

За главную награду также боролись такие картины, как "Ирландец", "Скандал", "Однажды в Голливуде", "Кролик Джоджо".

Режиссер "Паразиты" Пон Чжун-хо Getty

Премию за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в "Джокере", а лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за фильм "Джуди".

Рене Зеллвегер Getty

Лучшими исполнителями ролей второго плана стали Брэд Питт и Лора Дерн. Так, Питт сыграл в "Однажды в Голливуде", а Дерн – в "Брачной истории".

Брэд Питт Getty

Дженнифер Энистон и Питер Дикнклэйдж были признаны лучшими актерами драматических сериалов. А за комедийные сериалы наградили Тони Шелуба и Фиби Уоллер-Бридж.

Дженнифер Энистон Getty

Наградой за вклад в профессию отметили Роберта Де Ниро.

Роберт Де Ниро Getty

Гильдия киноактеров США была учреждена в 1933 году и является профсоюзом, отстаивающим интересы артистов кино и телевидения, работающих в США.

Эксперты отмечают, что по итоговому распределению наград Гильдии киноактеров можно делать выводы о кинопремии "Оскар". Не зря Гильдию киноактеров США называют репетицией "Оскара".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 января в США назвали всех победителей кинопремии "Золотой глобус-2020".

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