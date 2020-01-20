В США прошла репетиция "Оскара": названы лучшие актеры и фильм

В воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе Гильдия киноактеров США вручила свою главную премию ленте "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо.
Фильм победил в главной номинации – "Лучший актерский состав". Об этом сообщает официальный сайт премии.
Фильм "Паразиты" получил главную премию
Getty
Лента ранее уже завоевала премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и удостоилась "Золотой пальмовой ветви".
За главную награду также боролись такие картины, как "Ирландец", "Скандал", "Однажды в Голливуде", "Кролик Джоджо".
Режиссер "Паразиты" Пон Чжун-хо
Getty
Премию за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в "Джокере", а лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за фильм "Джуди".
Рене Зеллвегер
Getty
Лучшими исполнителями ролей второго плана стали Брэд Питт и Лора Дерн. Так, Питт сыграл в "Однажды в Голливуде", а Дерн – в "Брачной истории".
Брэд Питт
Getty
Дженнифер Энистон и Питер Дикнклэйдж были признаны лучшими актерами драматических сериалов. А за комедийные сериалы наградили Тони Шелуба и Фиби Уоллер-Бридж.
Дженнифер Энистон
Getty
Наградой за вклад в профессию отметили Роберта Де Ниро.
Роберт Де Ниро
Getty
Гильдия киноактеров США была учреждена в 1933 году и является профсоюзом, отстаивающим интересы артистов кино и телевидения, работающих в США.
Эксперты отмечают, что по итоговому распределению наград Гильдии киноактеров можно делать выводы о кинопремии "Оскар". Не зря Гильдию киноактеров США называют репетицией "Оскара".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 января в США назвали всех победителей кинопремии "Золотой глобус-2020".
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