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"Ужас глазами бойцов": продюсер рассказал, как снимался "Иловайск 2014"

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В съемках новой военной драмы "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" было задействовано около 50 бойцов, которые прошли через Иловайский котел, а также реальное оружие и бронетехника.

Детали съемок раскрыл в эфире ObozTV генеральный продюсер картины и исполнитель одной из главных ролей Тарас Костанчук, который в 2014 году был командиром штурмовой группы батальона "Донбасс" и сыграл в фильме сам себя.

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Костанчук рассказал, что режиссер Иван Тимченко пересмотрел множество документальных видео о событиях в Иловайске, а затем очень точно воспроизвел их на площадке. На съемки даже пригласили бойцов.

"Тут в кадрах около полусотни бойцов, моих побратимов, которые прошли через Иловайск вместе со мной…. Но среди них (на съемочной площадке. – Ред.) были и профессиональные актеры. Получился вот такой симбиоз", – поделился продюсер.

При этом в сам фильм, как оказалось, "встроена" лишь одна документальная съемка.

"Даже никто не поймет… Там в одном эпизоде есть документальная съемка, несколько секунд. А потом уже, в конце фильма, мы показали и документальные кадры", – отметил он.

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По его словам, во время съемок использовалась реальная техника и оружие, предоставленные полком "Азов".

"К сожалению, Министерство обороны на то время не помогло вообще. Пошел тотальный запрет от начальника Генштаба по подразделениям – "ни в коем случае не помогать съемкам", – вспомнил Костанчук.

"Зеленый коридор", танки, крупнокалиберная артиллерия, минометы – все предоставил полк "Азов" на своем полигоне. Благодаря им мы смогли показать этот ужас "зеленого коридора", – подчеркнул он.

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Костанчук объяснил, что "Иловайск 2014" создавался как художественный фильм.

"Нашей задачей было создать художественный фильм, но максимально точно приближенный – даже в мелких деталях – к тому, что происходило в реальности. Поэтому где-то на 80% – это реконструкция того, то было на самом деле. Еще 10% – художественного вымысла. И еще 10% – мы добавили сюжетных линий, которые объединили все эти события между собой", – признался он.

По его мнению, подобный симбиоз "дает невероятный эффект".

"Мы просто показываем весь этот ужас, который произошел, глазами бойцов батальона. Которые не должны были размышлять: правильный приказ или неправильный. Есть приказ – мы выполняем", – рассказал Костанчук.

"Иловайск 2014"

"Иловайск 2014"

Кадр из трейлера фильма

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм "Иловайск 2014" основан на реальных событиях.

В августе 2014 года российские войска подло атаковали бойцов АТО под городом Иловайск на Донбассе. Украинцы попали в окружение. 29 августа во время выхода по "зеленому коридору" погибли 129 человек.

По последним данным, общие потери украинских сил в этих боях (ВСУ и добровольческих батальонов) могут достигать 420 бойцов.

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Темы
Бои за Иловайск Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Тарас Костанчук
Место
Украина
Теги
кино Иловайск батальон "Донбасс" Ветераны войны на Донбассе
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