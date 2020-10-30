Украинский фильм 'Голем' попал в список самых страшных: что известно

В преддверии Хэллоуина украинский фильм "Голем" внесли в список самых страшных.

Так, The New York Times включил данную картину в свою подборку, так как это "необычный сверхъестественный триллер, напоминающий "Франкенштайна" и "Ведьму" Роберта Еггерса", пишет РБК-Украина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Фильм "Голем" израильские режиссеры Иоав и Дорон Пас снимали в 2017 году в Киеве и в 2018 в Одессе. Главную роль исполнил 15-летний украинский актер Кирилл Черняков.

Также кроме "Голема" в список самых страшных фильмов от The New York Times попали следующие картины:

Февраль (The Blackcoat's Daughter)

Камера (Cam)

Ублюдок 2 (Creep 2)

Зловещие мертвецы (The Evil Dead)

Дом 1000 трупов (House of 1000 Corpses)

Приглашение (The Invitation)

Полтергейст (Poltergeist)

Девятая сессия (Session 9)

Химера (Splice)

Милая (Sweetheart)

Убрать из друзей (Unfriended)

Что бы вы сделали... (Would You Rather)

Действие картины происходит в разгар эпидемии чумы в Литве в 1673 году. Небольшой еврейский поселок живет обособленной жизнью, однако российские христиане по соседству обвиняют их в распространении болезни. Главная героиня Ханна с помощью древних заклинаний создает Голема – существо-защитника, который очень похож на ее собственного погибшего сына. Один за одним уходят из жизни враги Ханны и все, кто желал ей и ее поселку зла. Но женщина не знала, что Големом управляет гораздо более страшная сила, чем та, которая грозила до его появления.

Стоит отметить, что премьера "Голема" состоялась на крупнейшем хоррор фестивале в мире – Frightfest в Лондоне. Права на трансляцию фильма приобрели Netflix, Amazon и iTunes. Лента также была признана одним из лучших фильмов ужасов изданием Rotten Tomatoes и стриминговой платформой Netflix.

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