Украинский фильм "Голем" попал в список самых страшных: что известно

София Ковнир
София Ковнир
Кино
2,9 т.
Украинский фильм 'Голем' попал в список самых страшных: что известно

В преддверии Хэллоуина украинский фильм "Голем" внесли в список самых страшных.

Так, The New York Times включил данную картину в свою подборку, так как это "необычный сверхъестественный триллер, напоминающий "Франкенштайна" и "Ведьму" Роберта Еггерса", пишет РБК-Украина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Фильм "Голем" израильские режиссеры Иоав и Дорон Пас снимали в 2017 году в Киеве и в 2018 в Одессе. Главную роль исполнил 15-летний украинский актер Кирилл Черняков.

Также кроме "Голема" в список самых страшных фильмов от The New York Times попали следующие картины:

  • Февраль (The Blackcoat's Daughter)

  • Камера (Cam)

  • Ублюдок 2 (Creep 2)

  • Зловещие мертвецы (The Evil Dead)

  • Дом 1000 трупов (House of 1000 Corpses)

  • Приглашение (The Invitation)

  • Полтергейст (Poltergeist)

  • Девятая сессия (Session 9)

  • Химера (Splice)

  • Милая (Sweetheart)

  • Убрать из друзей (Unfriended)

  • Что бы вы сделали... (Would You Rather)

Фильм "Голем" попал в подборку самых страшных
О чем фильм "Голем"

Действие картины происходит в разгар эпидемии чумы в Литве в 1673 году. Небольшой еврейский поселок живет обособленной жизнью, однако российские христиане по соседству обвиняют их в распространении болезни. Главная героиня Ханна с помощью древних заклинаний создает Голема – существо-защитника, который очень похож на ее собственного погибшего сына. Один за одним уходят из жизни враги Ханны и все, кто желал ей и ее поселку зла. Но женщина не знала, что Големом управляет гораздо более страшная сила, чем та, которая грозила до его появления.

Стоит отметить, что премьера "Голема" состоялась на крупнейшем хоррор фестивале в мире – Frightfest в Лондоне. Права на трансляцию фильма приобрели Netflix, Amazon и iTunes. Лента также была признана одним из лучших фильмов ужасов изданием Rotten Tomatoes и стриминговой платформой Netflix.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился тизер украинского сериала "Секс, Інста і ЗНО", режиссером которого стал Антонио Лукич.

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