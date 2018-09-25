Тяжелая болезнь: умер культовый продюсер "Звездных войн"

Американский режиссер, продюсер "Звездных войн" Гэри Куртц скончался в возрасте 78 лет.

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его семьи. Он скончался от рака в Лондоне.

"Гэри Куртц, легендарный продюсер "Звездных войн" (1977) и "Империя наносит ответный удар" (1980), скончался в воскресенье, 23 сентября. Чрезвычайно талантливый и умный человек, Lucasfilm будет очень скучать по Куртцу, и мы запомним его большой вклад в "Звездные войны", — говорится в заявлении компании Lucasfilm на сайте кинофраншизы Star Wars.

Гэри Куртц

Гэри Куртц наиболее известен по своей работе над оригинальной трилогией "Звездных войн" и фильмом "Американские граффити" (1973), который был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Гэри Куртц (в центре)

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 23 сентября, на 84 году жизни в одной из клиник штата Нью-Джерси (США) умер украинский поэт Богдан Рубчак.