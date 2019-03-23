|Кино
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Трейлеры

Президента кинут за решетку: названа дата выхода сериала "Слуга народа-3". Появился официальный трейлер

958Читать материал на украинском

Дата премьеры сериала "Слуга народа-3" на телеканале "1+1" назначена на 27 марта в 20:45, за четыре дня до выборов президента Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украины" со ссылкой на "Команду Зеленского" в Viber (чтобы посмотреть официальный трейлер третьего сезона, проскролльте до конца страницы).

"Слуга народа-3"

"Слуга народа-3"

Студия "Квартал-95" Facebook

По предварительной информации, в сериале будет три серии. Съемки завершились 12 марта. По сюжету, президента Голобородько запрячут за решетку по обвинению в организации госпереворота, однако через какое-то время он выйдет на свободу.

Новости
"Ну, б**!" Кравец довела Зеленского до мата

В сериале снялись: кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Станислав Баклан, Ольга Жуковцева, Елена Кравец, Валерий Жидков, Мика Фаталов, Александр Пикалов и Юрий Карпов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир ЗеленскийЕвгений Кошевой
Место
Украина
Теги
сериал"Слуга Народа"трейлер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения