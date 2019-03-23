Президента кинут за решетку: названа дата выхода сериала "Слуга народа-3". Появился официальный трейлер

Дата премьеры сериала "Слуга народа-3" на телеканале "1+1" назначена на 27 марта в 20:45, за четыре дня до выборов президента Украины.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украины" со ссылкой на "Команду Зеленского" в Viber (чтобы посмотреть официальный трейлер третьего сезона, проскролльте до конца страницы).
"Слуга народа-3"
Студия "Квартал-95" Facebook
По предварительной информации, в сериале будет три серии. Съемки завершились 12 марта. По сюжету, президента Голобородько запрячут за решетку по обвинению в организации госпереворота, однако через какое-то время он выйдет на свободу.
В сериале снялись: кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Станислав Баклан, Ольга Жуковцева, Елена Кравец, Валерий Жидков, Мика Фаталов, Александр Пикалов и Юрий Карпов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Комитет избирателей Украины потребовал от Зеленского оплатить показ сериала "Слуга народа 3" из избирательного фонда.
В Центральной избирательной комиссии затруднились дать ответ, предусматривается ли наказание для кандидата в президенты Зеленского в случае его отказа оплатить показ сериала.
Позже в ЦИК уточнили, что не смогут снять Зеленского в случае его отказа оплатить показ "Слуги народа-3" из избирательного фонда.
Коллектив студии "Квартал 95" и ее художественный руководитель, кандидат в президенты Зеленский считают волну борьбы со "Слугой народа" политическими боями без правил.
Позже директор по развитию студии "Квартал 95" анонсировала более ранний выход очередного сезона.
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