Президента кинут за решетку: названа дата выхода сериала "Слуга народа-3". Появился официальный трейлер

Дата премьеры сериала "Слуга народа-3" на телеканале "1+1" назначена на 27 марта в 20:45, за четыре дня до выборов президента Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украины" со ссылкой на "Команду Зеленского" в Viber (чтобы посмотреть официальный трейлер третьего сезона, проскролльте до конца страницы).

"Слуга народа-3" Студия "Квартал-95" Facebook

По предварительной информации, в сериале будет три серии. Съемки завершились 12 марта. По сюжету, президента Голобородько запрячут за решетку по обвинению в организации госпереворота, однако через какое-то время он выйдет на свободу.

В сериале снялись: кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Станислав Баклан, Ольга Жуковцева, Елена Кравец, Валерий Жидков, Мика Фаталов, Александр Пикалов и Юрий Карпов.

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