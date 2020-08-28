Самые ожидаемые украинские фильмы осени 2020: что стоит посмотреть

После возобновления работы кинотеатров многие режиссеры подготовили к показу свои новинки. Так, осенью 2020 года любителям кино стоит ожидать 8 новых украинских фильмов, которые смогут покорить их сюжетом и качественными кадрами.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал подборку самых ожидаемых премьер украинских фильмов осени 2020 года.

"Забуті"

Дата выхода – 3 сентября

Жанр – драма

Лента рассказывает историю учительницы украинского языка Нины, которая из-за работы мужа не может уехать из оккупированного Луганска. А также семнадцатилетнего ученика Андрея, который в результате войны остался сиротой, и пытается напомнить Украине, что он еще существует. В основе сюжета – истории реальных людей с оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму.

"Де ти, Адаме?"

Дата выхода – 3 сентября

Жанр – документальный

Сюжет фильма разворачивается в древнем монастыре Дохиар на западном побережье горы Афон, на полуострове Эгейского моря. Этот полуостров отдан в исключительное пользование монахам восточного христианства. Центральной фигурой ленты стал старец монастыря, игумен Григорий, чей многолетний опыт пастырства наградил его глубоким пониманием человеческой души и ее стремления вернуться к состоянию, свойственному человеческой природе Адама к грехопадению.

"Тарас. Повернення"

Дата выхода – 24 сентября

Жанр – исторический, романтический

Фильм рассказывает о последних трех месяцах ссылки Тараса Шевченко в Казахстане. В то лето поэт, сосланный на военную службу в царскую армию, получает сообщения от друзей из Петербурга: его помиловал лично царь Александр II. Однако военное руководство Новопетровского форта не спешит сообщать Тарасу об этом и издавать указ об увольнении. Более того, тайный агент из Петербурга пытается сделать все, чтобы поэт остался здесь навсегда

"Казка старого мельника"

Дата выхода – 24 сентября

Жанр – фэнтези

Сюжет фильма создан по мотивам книги Сергея Ухачевского. Главные герои – Николай и Кристина – должны пройти немалые испытания. Влюбленные будут противостоять злу, заручившись поддержкой односельчан.

"Фортеця Хаджибей"

Дата выхода – 15 октября

Жанр – исторический, приключения

События картины происходят в период русско-турецкой войны за территории Северного Причерноморья. Казак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной – турецкой красавицы Фатимы. Молодые люди решаются на рискованную операцию.

"Червоний. Без лінії фронту"

Дата выхода – октябрь

Жанр – исторический, приключения

По сюжету фильма, студент Кременецкого лицея Данило Червоный вместе со своими друзьями сопротивляется польской власти, распространяя листовки, призывающие к восстанию. Юношеская борьба в конце концов надоедает Червоному, который стремится к более решительным действиям. Когда одного из друзей схватывает тайная полиция, ребята идут на радикальные действия и решаются на вооруженное противостояние.

Фильм "Червоний. Без лінії фронту" (фото – np.pl.ua)

"Атлантида"

Дата выхода – 5 ноября

Жанр – драма

"Атлантида" – фильм-антиутопия, действия которого разворачиваются в 2025 году, "через год после окончания войны с Россией". Большая часть восточной Украины превратилась в пустыню, непригодную для жизни людей. Отходы загрязнили землю, инфраструктура разрушена, а затопленные шахты отравили колодцы и реки. Земля, за которую погибали люди, становится безжизненной запретной зоной, подобной Чернобылю.

"Інший Франко"

Дата выхода – осень

Жанр – исторический, биографический

В основе сюжета фильма – история младшего сына писателя Ивана Франко Петра – соучредителя Пласта, авиатора Украинской Галицкой армии, впоследствии депутата Верховного Совета УССР. Во время первых дней Великой Отечественной войны он был репрессирован советской властью, вывезен в Сибирь, по дороге погиб при загадочных обстоятельствах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский фильм "Віддалений гавкіт собак", о мальчике, который живет на Донбассе во время войны, номинировали на американскую телепремию "Эмми".

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