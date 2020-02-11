Повзрослевшие дети умерших легенд: как выглядят наследники Дедюшко, Бодрова, Цоя и других

Фанаты ушедших когда-то из жизни легенд часто даже не задумываются о том ,как справляются с этой потерей семья погибших звёзд. Как их дети переживают потерю близкого человека и выбрали ли тот же путь, что и их родители? Как они выглядят сейчас и чем занимаются?

OBOZREVATEL решил об этом узнать и рассказать о судьбах наследников погибших актеров Александра Дедюшко, Сергея Бодрова, певца Виктора Цоя и других.

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Дочь Александра Дедюшко

Александр Дедюшко был любимцем миллионов телезрителей. В то время ,он не только был самым востребованным российским актером, но и одним из самых талантливых артистов.

Дедюшко погиб, когда ему было 45 лет, вместе со второй супругой и сыном, в результате автокатастрофы. Но у него осталась дочь от первого брака – Ксения. Она очень любила своего папу и даже сейчас тяжело переживает эту потерю.

Когда Александра не стало, его родственники быстро поделили его наследство между собой, а вот первая супруга Людмила и дочь Ксения отказались в этом участвовать. Его дочери сейчас 28 лет, она выросла невероятной красавицей и очень похожа на отца.

Актрисой,как папа, девушка не стала. Но нашла себя в газовой сфере. Сейчас,она успешно развивает свою карьеру и свою личную жизнь предпочитает не афишировать. Нам остаётся только ждать и наблюдать в социальных сетях за ее успехами.

Дочь и сын Владимира Турчинского

С момента смерти известного шоумена и бодибилдера Владимира Турчинского прошло 10 лет. Спорт и правильный образ жизни сопровождали звезду всю его жизнь. Его семья тяжело пережила уход актера и их жизнь разделилась на "до" и "после". Сейчас жена Владимира не только активно занимается саморазвитием, но и находит время для главной цели-воспитания дочки.

Дочери артиста в этом году исполнилось 19 лет. Она унаследовала от отца упорство, поэтому окончив школу с отличием девушка решила исполнить свою мечту и улетела в Китай покорять модельные подиумы. "Справиться с потерей отца мне помогла работа, а не тренинги и религия", — призналась девушка.

По стопам отца пошел его сын о первого брака – Илья. Чемпиону Москвы по армрестлингу – сейчас 32 года. Илья работает кинологом.

Дети Сергея Бодрова

Прошло уже 18 лет с того дня, как человек, в одночасье ставший "Братом" для всех, не вернулся со съемок. Он бесследно пропал в Кармадонском ущелье на Кавказе. По официальной версии, Бодров погиб из-за сошедшего ледника.

У Сергея осталась вдова Светлана и дети – дочь Ольга и сын Александр. Они ведут непубличный образ жизни, отказываются от интервью и от какого- либо упоминания главы семьи в целом. Дочь Ольга пошла по стопам отца и учится в театральном институте.

В своем микроблоге в Instagram она выставляет кадры учебного процесса и делится своими впечатлениями. Светлана уже снялась в фильме "Калашников" сценаристом которого является отец актера – Сергей Бодров-старший. Сын звезды Бодрова, Александр учится в старших классах, ему 17 лет. Саша любит историю и думает поступать на исторический факультет.

Сын Виктора Цоя

Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 29 лет назад — 15 августа 1990 года. Из воспоминаний его жены известно, что Виктор очень любил своего сына (Александра), но редко с ним виделся. Ведь большую часть своего времени он проводил на концертах и на репетициях.

После смерти музыканта женщина сделала все, чтобы защитить сына от прессы и фанатов. В 2005 году она умерла от рака. Сейчас сыну Цоя — 34 года. Сам же Александр признался, что только до 25 лет смирился со знаменитостью своего отца и наконец понял, что имеет право на "отдельную жизнь", которая никого не касается.

С возрастом он начал участвовать в проектах, которые связаны с творчество отца, потому что научился жить со своей биографией. В 2017 году, накануне своего 32-летия, Александр Цой представил публике сингл своего нового сольного проекта "Ронин" – песню "Шепот", а через месяц увидел мир и мини-альбом. Кстати, Александр рассказывал, что взял псевдоним Молчанов, чтобы ослабить внимание к своей персоне. Он не мог спокойно заниматься музыкой, поскольку опять же его рассматривали только как сына легендарного Виктора Цоя. Александр признавался, что ему тяжело было это принять.

Дочь и сын Мурата Насырова

Известный музыкант погиб в ночь на 20 января 2007 года. Его тело обнаружили под окнами собственной московской квартиры. Точная причина смерти артиста так и осталась не выясненной. У Насырова остались жена и двое детей. Когда с их звездным отцом произошла трагедия, они были маленькими. Сейчас наследники совсем взрослые. Дочери артиста Лие 23 года , а сыну Акиму — 19 лет.

О наследника Насырова до недавнего времени не было ничего слышно. Близкие оберегали детей певца от посторонних глаз.

Лишь недавно стало известно, что Аким пошел по стопам отца и выбрал профессию музыканта. Он профессионального играет на саксофоне. А вот Лия, хоть и закончила музыкальную школу, но связывать свою судьбу со сценой не стала. Она выбрала профессию экономиста.

Однако у Лии есть все задатки, чтобы построить успешную музыкальную карьеру — с детства она занимается вокалом, играет на фортепиано, осваивает бас и акустическую гитару. Девушка призналась, что просто не может жить без музыки. В ее плей-листе есть и песни отца, в основном те, о которых мало кто знает. Насырова мечтает поработать над неизданными композициями Мурата и надеется, что друзья певца ей в этом помогут.

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