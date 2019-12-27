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27 декабря • обновлено в 23:31
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По стопам "Слуги народа": в России собрались показать еще один сериал "95 квартала"

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Российский телеканал СТС приобрел права на трансляцию сериала "Папик" производства студии "Квартал 95 ".

По словам представителя канала, лента уже успешно прошла в декабре 2019 года на украинском канале "1+1", передает "Коммерсантъ" (чтобы посмотреть трейлер, проскролльте до конца страницы).

"Квартал 95 давно зарекомендовал себя как производитель качественного контента. Цифры, с которыми сериал прошел в Украине, говорят сами за себя", – сказал представитель "СТС Медиа" Игорь Иванов.

Сериал "Папик"

Сериал "Папик"

instagram/papik.1plus1

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Сериал был создан уже без участия Владимира Зеленского, Сергея Шефира и Юрия Корявченкова, которые покинули студию ради политики.

Студия "Квартал 95" в 2012 году начала сотрудничество с международным дистрибьютором Eccho Rights. С тех пор шведская компания представляет проекты студии на рынках мира.

Сериал "Папик"

Сериал "Папик"

instagram/papik.1plus1

"Развлечения на кови. Если кто-то вдруг скажет, что кино "вне палитики", то спросите зачем тогда киношники пошли в политику? Лицемеры", – отреагировал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина
Теги
пропаганда шоу-бизнес кино сериал
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