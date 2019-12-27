По стопам "Слуги народа": в России собрались показать еще один сериал "95 квартала"

Российский телеканал СТС приобрел права на трансляцию сериала "Папик" производства студии "Квартал 95 ".
По словам представителя канала, лента уже успешно прошла в декабре 2019 года на украинском канале "1+1", передает "Коммерсантъ" (чтобы посмотреть трейлер, проскролльте до конца страницы).
"Квартал 95 давно зарекомендовал себя как производитель качественного контента. Цифры, с которыми сериал прошел в Украине, говорят сами за себя", – сказал представитель "СТС Медиа" Игорь Иванов.
Сериал "Папик"
instagram/papik.1plus1
Сериал был создан уже без участия Владимира Зеленского, Сергея Шефира и Юрия Корявченкова, которые покинули студию ради политики.
Студия "Квартал 95" в 2012 году начала сотрудничество с международным дистрибьютором Eccho Rights. С тех пор шведская компания представляет проекты студии на рынках мира.
Сериал "Папик"
instagram/papik.1plus1
"Развлечения на кови. Если кто-то вдруг скажет, что кино "вне палитики", то спросите зачем тогда киношники пошли в политику? Лицемеры", – отреагировал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.
Розваги на крові.— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) December 27, 2019
Якщо хтось раптом скаже, що кіно "внє палітікі", то спитайте навіщо тоді кіношники пішли в політику? Лицеміри. https://t.co/am8YKyNqhw
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.
11 декабря в некоторых городах РФ, в том числе и в Москве, вышел неотредактированный первый эпизод, в котором была шутка – "Путин Хубло". Это вызвало ажиотаж в сети.
Позже стало известно, что в других регионах цензура все же была. Эту сцену вырезали из эфира.
Шутки Владимира Зеленского и студии "Квартал 95" о Владимире Путине можно посмотреть по ссылке.
Позже российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, кто запретил сериал "Слуга народа".
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