Коронавирус не щадит никого. От него уже пострадали люди, экономика и даже политика. Следующей жертвой оказался кинематограф. Западный. Бессмысленный и беспощадный.

Сейчас Голливуд по-настоящему лихорадит. Сразу несколько крупных киностудий приостановили работу над крупными проектами. Среди прочего, Warner Bros. отложила съемки новой части "Бэтмена" как минимум на две недели. При этом кинокомпания заявила, что будет следить за дальнейшим развитием событий. Хотя, Роберт Паттинсон уже готов разорвать контракт. Ведь он хотел снова покорить сердца 13-летних девочек как можно быстрее.

Досталось в этой кутерьме и Джеффу Безосу. Его компания Amazon прекратила работу над многомиллиардным сериалом по трилогии "Властелин Колец". 800 человек остались без работы на те же две недели. Гендальф уже покинул проект со словами "Ну вас на…".

Что касается показов фильмов в кинотеатрах, то прокатчики заработали на 20-30 процентов меньше, чем ожидалось. Хваленый мультик "Вперед" от студии Pixar собрал по всему миру только 100 миллионов долларов. А экранизация комиксов "Бладшот" с Вином Дизелем — всего 23 миллиона долларов. Просто невообразимо!

В целом, общие потери американского кинематографа от COVID-19 составили 7 миллиардов долларов. К маю этого года сумма может составить целых 17 миллиардов долларов! Как видно, обделались знатно все.

Однако планетарная зараза не остановилась только на "денежных мешках". Беззащитными оказались и актеры. Среди прочего, коронавирус подхватил Форест Гамп всея Вселенной — Том Хэнкс. Съездил на свою голову в Австралию вместе с женой. Также сегодня с болезнью слегла украинская звезда Голливуда Ольга Куриленко.

Интересно, что будет дальше? Все закончится хорошо, или мировому кино наступит пи….?

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