''Золотая малина-2019'': объявлены номинанты на премию сомнительных кинозаслуг

Наряду с тем, как Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию "Оскар-2019", стал известен и полный список претендентов 39-й антипремии "Золотая Малина", в рамках которой награждают за сомнительные заслуги в области кино.

Примечательно, что в этом году список буквально пестрит известными именами. На звание худшего актера по итогам 2018 года претендуют Джонни Депп, Джон Траволта, Брюс Уиллис и даже президент США Дональд Трамп. Церемония награждения состоится 23 февраля, за сутки до вручения премии "Оскар". Полный список претендентов на "Золотую малину-2019" доступен ниже.

Фото: panarmenian.net

Худший фильм:

"Кодекс Готти"

"Игрушки для взрослых"

"Холмс и Ватсон"

"Робин Гуд: Начало"

"Винчестер: Дом, который построили призраки"

Худший режиссер:

Итан Коэн ("Холмс и Ватсон")

Кевин Коннолли ("Кодекс Готти")

Джеймс Фоули ("50 оттенков свободы")

Брайан Хенсон ("Игрушки для взрослых")

Братья Спириг ("Винчестер: Дом, который построили призраки")

Худший актер:

Джонни Депп ("Шерлок Гномс")

Уилл Феррелл ("Холмс и Ватсон")

Джон Траволта ("Кодекс Готти")

Дональд Трамп ("Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9")

Брюс Уиллис ("Жажда смерти")

Худшая актриса:

Дженнифер Гарнер ("Багровая мята")

Эмбёр Хёрд ("Лондонские поля")

Мелисса МакКарти ("Игрушки для взрослых" и "Душа компании")

Хелен Миррен ("Винчестер: Дом, который построили призраки")

Аманда Сейфрид ("Клакер")

Худший актер второго плана:

Джейми Фокс ("Робин Гуд: Начало")

Лудакрис ("Псы под прикрытием")

Джоэл МакХэйл ("Игрушки для взрослых")

Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон")

Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2")

Худшая актриса второго плана:

Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9")

Марша Гэй Харден ("50 оттенков свободы")

Келли Престон ("Кодекс Готти")

Джэз Синклер ("Слендермен")

Мелания Трамп ("Фаренгейт 11/9")

Худший сценарий:

"Смерть нации"

"50 оттенков свободы"

"Кодекс Готти"

"Игрушки для взрослых"

"Винчестер: Дом, который построили призраки"

Худшая экранная комбинация:

Любая пара актёров или кукол ("Игрушки для взрослых")

Джонни Депп и его стремительно угасающая кинокарьера ("Шерлок Гномс")

Уилл Феррелл и Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон")

Келли Престон и Джон Траволта ("Кодекс Готти")

Дональд Трамп и его самоувековечивающаяся мелочность ("Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9")

Худший приквел, ремейк, пародия или сиквел:

"Смерть нации"

"Жажда смерти"

"Мег: Монстр глубины"

"Холмс и Ватсон"

"Робин Гуд: Начало"

Новости 10 фильмов для зимних выходных

Ранее мы писали о фаворитах "Оскара-2019" среди кинокритиков. Одним из наиболее вероятных претендентов на статуэтку в категории "Лучший фильм" считается сегодня картина Питера Фаррелли "Зеленая книга", которая ранее была удостоена премии Гильдии продюсеров США. Высоко оценивают шансы картин "Звезда родилась" Брэдли Купера и Roma Альфонсо Каурона.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Американская киноакадемия рассматривает вариант проведения 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" без ведущего. Отмечается, что если организаторы не найдут подходящую кандидатуру на место комика Кевина Харта — это будет первый раз за последние 30 лет, когда премию проведут в формате шоу SNL (Saturday Night Live — вечерняя музыкально-юмористическая передача), где ведущими были бы сразу несколько приглашенных актеров.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!