''Золотая малина-2019'': объявлены номинанты на премию сомнительных кинозаслуг

Наряду с тем, как Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию "Оскар-2019", стал известен и полный список претендентов 39-й антипремии "Золотая Малина", в рамках которой награждают за сомнительные заслуги в области кино.
Примечательно, что в этом году список буквально пестрит известными именами. На звание худшего актера по итогам 2018 года претендуют Джонни Депп, Джон Траволта, Брюс Уиллис и даже президент США Дональд Трамп. Церемония награждения состоится 23 февраля, за сутки до вручения премии "Оскар". Полный список претендентов на "Золотую малину-2019" доступен ниже.
Фото: panarmenian.net
Худший фильм:
"Кодекс Готти"
"Игрушки для взрослых"
"Холмс и Ватсон"
"Робин Гуд: Начало"
"Винчестер: Дом, который построили призраки"
Худший режиссер:
Итан Коэн ("Холмс и Ватсон")
Кевин Коннолли ("Кодекс Готти")
Джеймс Фоули ("50 оттенков свободы")
Брайан Хенсон ("Игрушки для взрослых")
Братья Спириг ("Винчестер: Дом, который построили призраки")
Худший актер:
Джонни Депп ("Шерлок Гномс")
Уилл Феррелл ("Холмс и Ватсон")
Джон Траволта ("Кодекс Готти")
Дональд Трамп ("Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9")
Брюс Уиллис ("Жажда смерти")
Худшая актриса:
Дженнифер Гарнер ("Багровая мята")
Эмбёр Хёрд ("Лондонские поля")
Мелисса МакКарти ("Игрушки для взрослых" и "Душа компании")
Хелен Миррен ("Винчестер: Дом, который построили призраки")
Аманда Сейфрид ("Клакер")
Худший актер второго плана:
Джейми Фокс ("Робин Гуд: Начало")
Лудакрис ("Псы под прикрытием")
Джоэл МакХэйл ("Игрушки для взрослых")
Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон")
Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2")
Худшая актриса второго плана:
Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9")
Марша Гэй Харден ("50 оттенков свободы")
Келли Престон ("Кодекс Готти")
Джэз Синклер ("Слендермен")
Мелания Трамп ("Фаренгейт 11/9")
Худший сценарий:
"Смерть нации"
"50 оттенков свободы"
"Кодекс Готти"
"Игрушки для взрослых"
"Винчестер: Дом, который построили призраки"
Худшая экранная комбинация:
Любая пара актёров или кукол ("Игрушки для взрослых")
Джонни Депп и его стремительно угасающая кинокарьера ("Шерлок Гномс")
Уилл Феррелл и Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон")
Келли Престон и Джон Траволта ("Кодекс Готти")
Дональд Трамп и его самоувековечивающаяся мелочность ("Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9")
Худший приквел, ремейк, пародия или сиквел:
"Смерть нации"
"Жажда смерти"
"Мег: Монстр глубины"
"Холмс и Ватсон"
"Робин Гуд: Начало"
Ранее мы писали о фаворитах "Оскара-2019" среди кинокритиков. Одним из наиболее вероятных претендентов на статуэтку в категории "Лучший фильм" считается сегодня картина Питера Фаррелли "Зеленая книга", которая ранее была удостоена премии Гильдии продюсеров США. Высоко оценивают шансы картин "Звезда родилась" Брэдли Купера и Roma Альфонсо Каурона.
Как писал ранее OBOZREVATEL, Американская киноакадемия рассматривает вариант проведения 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" без ведущего. Отмечается, что если организаторы не найдут подходящую кандидатуру на место комика Кевина Харта — это будет первый раз за последние 30 лет, когда премию проведут в формате шоу SNL (Saturday Night Live — вечерняя музыкально-юмористическая передача), где ведущими были бы сразу несколько приглашенных актеров.
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