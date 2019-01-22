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''Золотая малина-2019'': объявлены номинанты на премию сомнительных кинозаслуг

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Наряду с тем, как Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию "Оскар-2019", стал известен и полный список претендентов 39-й антипремии "Золотая Малина", в рамках которой награждают за сомнительные заслуги в области кино.

Примечательно, что в этом году список буквально пестрит известными именами. На звание худшего актера по итогам 2018 года претендуют Джонни Депп, Джон Траволта, Брюс Уиллис и даже президент США Дональд Трамп. Церемония награждения состоится 23 февраля, за сутки до вручения премии "Оскар". Полный список претендентов на "Золотую малину-2019" доступен ниже.

''Золотая малина-2019'': объявлены номинанты на премию сомнительных кинозаслуг

Фото: panarmenian.net

Худший фильм:

  • "Кодекс Готти"

  • "Игрушки для взрослых"

  • "Холмс и Ватсон"

  • "Робин Гуд: Начало"

  • "Винчестер: Дом, который построили призраки"

Худший режиссер:

  • Итан Коэн ("Холмс и Ватсон")

  • Кевин Коннолли ("Кодекс Готти")

  • Джеймс Фоули ("50 оттенков свободы")

  • Брайан Хенсон ("Игрушки для взрослых")

  • Братья Спириг ("Винчестер: Дом, который построили призраки")

Худший актер:

  • Джонни Депп ("Шерлок Гномс")

  • Уилл Феррелл ("Холмс и Ватсон")

  • Джон Траволта ("Кодекс Готти")

  • Дональд Трамп ("Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9")

  • Брюс Уиллис ("Жажда смерти")

Худшая актриса:

  • Дженнифер Гарнер ("Багровая мята")

  • Эмбёр Хёрд ("Лондонские поля")

  • Мелисса МакКарти ("Игрушки для взрослых" и "Душа компании")

  • Хелен Миррен ("Винчестер: Дом, который построили призраки")

  • Аманда Сейфрид ("Клакер")

Худший актер второго плана:

  • Джейми Фокс ("Робин Гуд: Начало")

  • Лудакрис ("Псы под прикрытием")

  • Джоэл МакХэйл ("Игрушки для взрослых")

  • Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон")

  • Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2")

Худшая актриса второго плана:

  • Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9")

  • Марша Гэй Харден ("50 оттенков свободы")

  • Келли Престон ("Кодекс Готти")

  • Джэз Синклер ("Слендермен")

  • Мелания Трамп ("Фаренгейт 11/9")

Худший сценарий:

  • "Смерть нации"

  • "50 оттенков свободы"

  • "Кодекс Готти"

  • "Игрушки для взрослых"

  • "Винчестер: Дом, который построили призраки"

Худшая экранная комбинация:

  • Любая пара актёров или кукол ("Игрушки для взрослых")

  • Джонни Депп и его стремительно угасающая кинокарьера ("Шерлок Гномс")

  • Уилл Феррелл и Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон")

  • Келли Престон и Джон Траволта ("Кодекс Готти")

  • Дональд Трамп и его самоувековечивающаяся мелочность ("Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9")

Худший приквел, ремейк, пародия или сиквел:

  • "Смерть нации"

  • "Жажда смерти"

  • "Мег: Монстр глубины"

  • "Холмс и Ватсон"

  • "Робин Гуд: Начало"

Новости
10 фильмов для зимних выходных

Ранее мы писали о фаворитах "Оскара-2019" среди кинокритиков. Одним из наиболее вероятных претендентов на статуэтку в категории "Лучший фильм" считается сегодня картина Питера Фаррелли "Зеленая книга", которая ранее была удостоена премии Гильдии продюсеров США. Высоко оценивают шансы картин "Звезда родилась" Брэдли Купера и Roma Альфонсо Каурона.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Американская киноакадемия рассматривает вариант проведения 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" без ведущего. Отмечается, что если организаторы не найдут подходящую кандидатуру на место комика Кевина Харта — это будет первый раз за последние 30 лет, когда премию проведут в формате шоу SNL (Saturday Night Live — вечерняя музыкально-юмористическая передача), где ведущими были бы сразу несколько приглашенных актеров.

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Тема
Оскар-2019
Место
США
Теги
киноОскарЗолотая малина
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