В голливудской комедии снялись две украинки: опубликован трейлер

Две актрисы-украинки, покорившие Голливуд: Мила Кунис и Иванна Сахно, снялись в комедии "Шпион, который меня кинул". Премьера приключенческой картины состоится уже летом 2018 года (чтобы посмотреть трейлер, докрольте новость до конца).

В сети появился трейлер новой комедии со знаменитыми актерами Милой Кунис и Джастином Теру в главных ролях. В фильме, съемки которого проходили в Будапеште, кроме Милы, также приняла участие и еще одна украинка, 20-летняя Иванна Сахно, ранее прославившаяся благодаря роли в блокбастере "Тихоокеанский рубеж". Трейлер фильма опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers.

Кадр из фильма YouTube

Комедийный фильм "Шпион, который меня кинул" рассказывает о двух подругах Морган и Одри, которые случайно оказались вовлечены в международный заговор.

Девушки попали в опасную историю, после того, как выяснилось, что бывший парень одной из героинь является шпионом. Сахно сыграет молодую девушку Надежду, успешную модель и по совместительству киллера, которой поручено ликвидировать Одри и Морган.

Мировая премьера картины запланирована на июль-2018, в Украине фильм должен выйти уже в августе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее голливудская знаменитость с украинскими корнями Мила Кунис попала в неприятную ситуацию: в ее родном городе - Черновцах, которые она посетила в августе 2017 года. Актрису не пустили в дом, где она выросла.