Умер звезда сериала "Дальнобойщики"

В Волгограде 21 марта в 75-летнем возрасте умер заслуженный артист России, актер Петр Зайченко, известный по сериалу "Дальнобойщики".

Об этом рассказала его внучка Ксения Амирова информагентству ТАСС, уточнив, что у него был третий по счету инфаркт за последнее время.

"Это произошло сегодня, в 10:25 его не стало. У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт", – уточнила Амирова.

Петр Зайченко "Тарас Бульба" кинотеатр.ру

Она пока не стала сообщать дату и место прощания с легендарным актером, а также, где его похоронят.

Петр Зайченко известен зрителям по таким фильмам, как "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", "Последний забой", "Парад планет", "Тарас Бульба" и "Дом".

Более того, он снимался в сериалах "Дальнобойщики", "Хиромант", "Участок", "София", "А у нас во дворе" и "Легавый".

Дальнобойщики

Петр Зайченко родился в Сталинградской области 1 апреля 1943 года. Известность в кино ему принесла роль сержанта Ивана Пухова ("Крокодилыча") в фильме Вадима Абдрашитова "Парад планет" (1984).

За свою жизнь он получил много наград. В 1986 году его наградили медалью "За трудовую доблесть", также он был "Человеком года" и "Мужчиной года" в 1997 году. Из последних наград – приз за лучшую мужскую роль VII на Открытом Российском фестивале кинокомедий "Улыбнись, Россия!" за фильм "Сватовство", а также Орден Дружбы в 2014 году за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Зайченко был экстренно госпитализирован с инфарктом. Сначала родственники думали, что у него панкреатит. В итоге актер попал в реанимацию.

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