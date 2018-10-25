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После Клинтон и Обамы: в США попытались подорвать ресторан звезды Голливуда

1.8тЧитать материал на украинском

В Нью-Йорке эвакуировали ресторан известного американского актера Роберта Де Ниро из-за подозрительного предмета, похожего на бомбу.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов изучают посылку, которая пришла по почте в заведение, об этом сообщает NBC New York.

Напомним, что накануне такие же посылки получил предыдущий президент США Барак Обама и семья американского политика Хиллари Клинтон.

После Клинтон и Обамы: в США попытались подорвать ресторан звезды Голливуда

В социальных сетях уже появилась теория, что бомбы отправляют всем противникам президента США Дональда Трампа. Одним из таких является Роберт Де Ниро.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный американский актер Роберт де Ниро выразил свое недовольство президентом США Дональдом Трампом, обматерив его в прямом эфире во время вручения премии Tony Awards, которое состоялась 11 июня в Нью-Йорке в Radio City Music Hall.

Персона
Роберт Де Ниро
Место
СШАНью-Йорк
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Барак Обама, Хирали Клинтон, Сорос получили по почте бандероли с бомбами. Но у Почты России есть алиби. В это время все ее почтальоны были в Солсбери.
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