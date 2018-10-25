После Клинтон и Обамы: в США попытались подорвать ресторан звезды Голливуда

В Нью-Йорке эвакуировали ресторан известного американского актера Роберта Де Ниро из-за подозрительного предмета, похожего на бомбу.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов изучают посылку, которая пришла по почте в заведение, об этом сообщает NBC New York.

Напомним, что накануне такие же посылки получил предыдущий президент США Барак Обама и семья американского политика Хиллари Клинтон.

В социальных сетях уже появилась теория, что бомбы отправляют всем противникам президента США Дональда Трампа. Одним из таких является Роберт Де Ниро.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный американский актер Роберт де Ниро выразил свое недовольство президентом США Дональдом Трампом, обматерив его в прямом эфире во время вручения премии Tony Awards, которое состоялась 11 июня в Нью-Йорке в Radio City Music Hall.