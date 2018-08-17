Названы украинские фильмы-претенденты на "Оскар-2019"

Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных картин в отборе на премию "Оскар" Американской киноакадемии искусств и наук в категории "Лучший фильм на иностранном языке" от Украины.

На официальной странице Комитета в Facebook был опубликован полный список претендентов, в который вошли шесть украинских картин: "Брама" режиссера Владимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Донбасс" Сергея Лозницы, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева, "Когда падают деревья" Марыси Никитюк и "Миф" Леонида Кантера.

"Брама" (Украина)

Сюжет нашумевшей картины рассказывает о семье, которая проживает в Чернобыльской зоне отчуждения. Председательствует в ней главная героиня - баба Прися, которая в годы войны зарезала двенадцать эсэсовцев, а сегодня дружит с русалками, подъедает галлюциногенные грибы, которые позволяют ей заглядывать за грани реальности. С ней живут внук Вовчик и болезненная дочь Слава, которую в свое время бросил муж. В один из дней их размеренная жизнь заканчивается - баба Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время.

"Вулкан" (Украина, Германия, Монако)

Главный герой сюжета по имени Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в киевском офисе ОБСЕ и в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом. После нескольких странных совпадений обстоятельств, Лукас остается в маленьком городке на юге Украины. Не зная куда идти, он оказывается в доме местного чудака по имени Вова. Следуя за Вовой, Лукас медленно погружается в жизнь украинской провинции, в мир, который выходит за рамки его представления, где вещи выглядят полностью оторванными от всякой логики или структуры. В этих странных местах Лукас получает шанс начать жизнь сначала.

"Донбасс"(Украина, Германия, Франция, Нидерланды, Румыния)

Сценарий фильма Сергея Лозницы основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами. Где грань между фактом и вымыслом? Возможно ли сохранить здравый смысл и человеческое достоинство в таких условиях?

"Киборги"(Украина)

Картина, заставившая зрителей Европы подняться на ноги, раскрывает историю одного боевого дежурства украинских военных в Донецком аэропорту в течение нескольких недель в сентябре 2014-го. Добровольческая группа приезжает впервые в Донецкий аэропорт, который уже более четырех месяцев удерживается украинцами в условиях постоянной войны. Старый и новый терминалы со всех сторон окружены пророссийскими боевиками. Три основных типа военных находятся в аэропорту, где возникает определенный треугольник отношений между ними: добровольцы, военные службы Украины, мобилизованные.

"Когда падают деревья"(Украина, Польша, Македония)

В глухой украинской провинции разворачивается история 5-летней мятежной Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее любимого молодого бандита Шрама. После смерти отца перед Ларисой остро стоит вопрос дальнейшего будущего. Она хочет творить свою судьбу своими руками, и за любовь к бандиту Шрама ее осуждает весь поселок. Лариса и Шрам планируют сбежать вместе подальше от бандитов, разрухи и родственников. Но будут ли они готовы заплатить полную цену свободы?

"Миф"(Украина)

"Миф" - это фильм-дума Леонида Кантера, документальная история жизни оперного певца Василия Слепака, добровольца, который погиб, защищая Украину на востоке. Еще юношей он уехал из Львова петь в Канаду и США, выступал в Карнеги-холле, и выиграл международный конкурс во Франции, где стал солистом Парижской оперы.

Но артист решил оставить сцену и многообещающую карьеру в Европе и присоединиться к добровольцам, когда в его родную Украину пришла война. Во время выполнения боевой задачи Василий с позывным "Миф" героически погиб от пули снайпера.

Отмечается, что фильм-претендент на премию "Оскар" от Украины будет объявлен уже 29 августа.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинского звукорежиссера Олега Кульчицкого номинировали на престижную премию в США в категории "Лучший звук" за работу над документальной лентой "Плач из Сирии".