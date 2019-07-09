Назван худший антигерой вселенной "Мстителей": кто он и как связан с Россией

Составлен рейтинг всех суперзлодеев из киновселенной "Мстителей". Всего в 23 фильмах от студии Marvel насчитали 32 антигероя.

Последнее место в списке занял русский инженер-изобретатель Иван Ванко, скрывающийся под прозвищем Хлыст, пишет USA Today.

Иван Ванко marvel.fandom.com

Иван Ванко, также известный как Хлыст — русский физик, поклявшийся отомстить Железному Человеку и семье Старков, за годы прожитые в нищете.

Хлыст Скриншот из видео

Он появился в фильме "Железный человек 2" 2010 года, где противостоял Тони Старку. Роль Хлыста исполнил Микки Рурк.

Лучшим кинозлодеем по версии критиков стал Эрик Киллмонгер, сыгранный Майклом Б. Джорданом в фильме "Черная пантера" 2018 года. За ним следует Танос (Дэмион Пуатье в "Мстителях" 2012-го и Джош Бролин в остальных картинах). На третьем месте — Локи (Том Хиддлстон), сводный брат Тора (Крис Хемсворт).

Как ранее писал OBOZREVATEL, издание Independent выяснило, кто из 70 участников "Игры Престолов" больше всего полюбился поклонникам. В десятку самых любимых персонажей вошли Бриенна, Санса и Арья Старк, а также Сандор Клиган. Пятое место неожиданно занял Джоффри Баратеон, сын Серсеи и Джейми Ланнистера. Его отец оказался на третьем месте, а Тирион Ланнистер — на втором.

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