Нельзя пропускать: топ-5 лучших украинских фильмов 2019 года

Украинские режиссеры в 2019 году представили много отличных фильмов, которые были высоко оценены как гражданами страны, так и международными критиками.

OBOZREVATEL предлагает читателям топ-5 лучших кинокартин уходящего года, которые обязательно стоит посмотреть перед будущими новинками.

Топ-5 лучших украинских фильмов

"Додому" Наримана Алиева

Гордость украинцев в 2019 году. Фильм крымскотатарского режиссера планировали номинировать на премию "Оскар-2020". "Додому" повествует о путешествии отца (Ахтема Сеитаблаева) и младшего сына в Крым после аннексии полуострова Россией. Работа Алиева стала одним из лауреатов конкурса кинопроектов патриотической направленности, который провело Министерство культуры Украины в 2018 году. Все диалоги ленты ведутся на крымскотатарском, украинском и русском языках. Актуальная лента, которая не оставит равнодушными украинцев благодаря глубокому смыслу и отличной актерской игре.

"Гуцулка Ксеня" Елены Демьяненко

Это произведение просто не может не удивить, ведь фильм представлен в виде мюзикла по мотивам оперетты Ярослава Барнича. Сюжет разворачивается в 1939 году в Ворохте. Американец украинского происхождения приезжает к отцу, который оставит ему нескромное наследие, если тот женится на украинке. Взору предстанут живописные пейзажи, интриги и любовь под музыку популярной группы Dakh Daughters.

"Атлантида" Валентина Васяновича

Антиутопия пока не вышла в Украине, но успела уже нашуметь на весь мир после показа на Венецианском кинофестивале. Действия развиваются в 2025-м году на Донбассе, "через год после окончания войны". Территория уже признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными.

"Цена правды" Агнешки Холланд

Сюжет разворачивается в 1933 году в Советском Союзе. Журналист из Уэльса Гарет Джонс прибывает в разгар Голодомора в Украине 32-33 годов и видит все ужасы, которые приходится переживать народу. Картина основана на реальных событиях, дневниках Гарета Джонса, его публикациях и воспоминаниях родственников. Отличный фильм для тех, кто любит подумать.

"Мои мысли тихие" Антонио Лукича

Фильм собрал награды на кинофестивале в Карловых Варах, на Одесском кинофестивале. История про молодого звукорежиссера Вадима, потерпевшего множество неудач в работе и личной жизни. Он получает шанс все начать сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных и отправиться в Канаду подальше от проблем. Но все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается мама. Эта картина поднимет настроение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фильм украинского режиссера Дмитрия Томашпольского "Сторонній" получил сразу пять наград на Международном кинофестивале фантастики, хорроров и фэнтези в колумбийской Боготе.

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