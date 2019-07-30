"King’s Man: Начало": трейлер, отзывы, смотреть онлайн, когда выйдет

"King’s Man: Начало" - это британо-американский боевик с элементами комедии, который скоро будет показан на больших экранах по всему миру.

Фильм является приквелом кинокартин "Kingsman: Секретная служба" и "Kingsman: Золотое кольцо" и производится одновременно с третьей частью истории про Эггси и Гарри Харта, чему немало рады поклонники.

Чего же ожидать от грядущей премьеры? Когда именно она состоится? Кто исполнил главные роли в фильме? И, самое главное, какой же там будет сюжет?

Когда выйдет фильм "King’s Man: Начало" 2020?

Мировая премьера назначена на 12 февраля 2020 года, а украинская – на 27 февраля. Изначально планировалось, что фильм выйдет в ноябре 2019 года, но в силу определенных причин, которые не разглашались, премьера была отложена.

Съемки проходили весной 2019 года.

О чем были предыдущие фильмы?

В первом фильме "Kingsman: Секретная служба" рассказывалась история умного парня Эггси, который промышляет воровством и часто влипает в неприятные ситуации. С самого детства за ним наблюдает Гарри Харт, человек из секретной службы, ответственной за безопасность страны, потому что в прошлом отец Эггси спас его жизнь и попросил приглядывать за сыном. Однажды Гарри решает, что пора раскрыть мальчишке правду и принять на обучение…

Во втором фильме "Kingsman: Золотое кольцо" секретная служба переживает не самые лучшие времена. Враг сумел одолеть большую часть сотрудников, все штабы разрушены, и ресурсов на достойное сопротивление больше не хватает. Тогда уцелевшим агентам приходится просить помощи у американских коллег и объединяться с ними в одну команду, чтобы спасти мир…

В обоих фильмах главные роли исполняли Тэрон Эджертон (Эггси) и Колин Ферт (Гарри Харт), которые не появятся в новом фильме, но в ближайшем будущем вернутся к своим ролям еще один раз, чтобы подвести черту под историями своих персонажей.

О чем будет фильм "King’s Man: Начало" 2020?

С самого начала было известно, что этот фильм популярной экшен-франшизы станет приквелом уже знакомой многим истории, и позволит поклонникам увидеть, как создавалась и развивалась секретная служба Kingsman, кто за ней стоял в самом начале.

Действие разворачивается во времена кровопролитной Первой мировой войны. Главный герой – юный Конрад, он полон желания сослужить своей стране добрую службу и хоть как-то переломить ситуацию в лучшую сторону. В этом ему помогает таинственный Герберт Китченер, один из первых агентов тайной британской службы. Он видит в мальчишке огромный потенциал и желает раскрыть его как можно скорее.

Знакомых по предыдущим фильмам лиц здесь, естественно, не будет. Однако поклонникам нет никакой причины расстраиваться, ведь и продолжение знакомой истории уже на стадии создания.

Где смотреть фильм "King’s Man: Начало"?

Столь зрелищные фильмы всегда стоят того, чтобы быть увиденными на большом экране, поэтому рекомендуется сходить в кино. А если не хочется, то никаких проблем нет, фильм появится в свободном доступе в течение полугода после премьеры.

Кто снял фильм "King’s Man: Начало"?

Режиссер кинофильма – Мэттью Вон, человек, который стоит за всеми фильмами франшизы и не собирается отдавать бразды правления в чьи-то руки. Увлеченный этой историей, он охотно развивает ее в разных временных промежутках в одинаково высоком качестве. Также он выступает в качестве исполнительного продюсера.

Сценарий написал Карл Гайдусек, который пока что не знаком даже самым увлеченным киноманам, но, опять же, историю продумывал Вон, поэтому нет никаких причин для беспокойства.

Трейлер фильма "King’s Man: Начало" 2020

Первый трейлер, не дающий подсказок к сюжету, но очень атмосферный, приятно удивил поклонников. Несмотря на отсутствие привычных лиц и совсем иной временной промежуток, очевидно, что это та же самая история, и она будет точно такой же интересной, как и две предыдущие части.

Вы можете посмотреть трейлер фильма "King’s Man: Начало" 2020 прямо сейчас:

Отзывы "King’s Man: Начало"

Первый трейлер нового "King’s Man" вызвал восторг в сети. За месяц он набрал больше 3 миллионов просмотров и около 10 тысяч лайков.

"Боже, я увидел этот трейлер в рекламе и до самого конца не понимал что за интересный фильм будет. И когда в конце показали магазин... это было до мурашек", "При просмотре трейлера у меня мурашки по телу были", "Выглядит бомбезно. Надеюсь не сделают комедию, как вторую часть", "Лучшая трилогия о шпионских боевиках! "Получше чем трейлер 2-ой части. И даже тупых шуток не было замечено", — написали в комментариях к видео.

Актерский состав

Роль Конрада, главного героя, досталась молодому актеру Харрису Дикинсону, известному по роли Лиама Стюарта в фильме "Темные отражения". Также совсем скоро состоится премьера фильма "Малефисента: Владычица тьмы", где Дикинсон сыграл принца Филлипа.

Вторая главная роль досталась Рэйфу Пайнсу, у которого весьма впечатляющая фильмография. Тут и "Приключения Шерлока Холмса", и "Отель "Гранд Будапешт", и несколько фильмов про Джеймса Бонда.

Также в фильме снялись Аарон Тейлор-Джонсон ("Под покровом ночи"), Рис Иванс ("Сноуден"), Джема Артертон ("Рок-н-рольщик"), Мэттью Гуд ("Игра в имитацию"), Том Холландер ("Богемская рапсодия"), Стэнли Туччи ("Голодные игры"), и другие.

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