"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" от Марвел: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

Фильм "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" был анонсирован в июле 2019 года на Комик-коне в Сан-Диего.

Там глава Marvel Studios Кевин Файги объявил, что это будет первый настоящий фильм ужасов в кинематографической вселенной. Что же еще известно о грядущем фильме про самого необычного персонажа Доктора Стрэнджа? Какие актеры исполнят главные роли? И что в этой истории потеряла Ванда Максимофф?

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Когда выйдет фильм "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"?

Ориентировочная дата выхода фильма в мировой прокат – 7 мая 2021 года. Съемки кинофильма еще не начались.

О чем был предыдущий фильм про Доктора Стрэнджа?

Стивен Стрэндж – талантливый хирург, которого очень ценят в больнице. Говорят, что в будущем он добьется еще большего успеха или даже совершит какое-то очень важное открытие для медицины. Но судьба располагает иначе, доктор Стрэндж попадает в автомобильную аварию и сильно повреждает свои легендарные руки.

Не в силах справиться с мыслью о том, что его карьере и жизни в принципе пришел конец, Стивен отправляется в далекое путешествие в надежде найти способ исцелиться, и так попадает к Древней, которая делает Стрэнджа своим учеником и учит магии и путешествиям по другим измерениям.

Так он перестает быть хирургом, но становится хранителем баланса между параллельными мирами, и главной задачей Стивена Стрэнджа теперь является защита человечества от любого зла.

О чем будет фильм "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"?

Сюжетные подробности держатся в строжайшем секрете, как и всегда, но на презентации Кевин Файги все-таки поделился некоторыми фактами про новый фильм для того, чтобы порадовать поклонников персонажа.

Во-первых, в киновселенной, наконец, появится персонаж Кошмар, который в комиксах нередко считался главным врагом Доктора Стрэнджа, а также Капитана Америки, Человека паука, Халка, и многих других. Этот персонаж, будучи могущественным демоном, вредил многим супергероям, насылая на них самые устрашающие видения. Влияя на человеческое сознание, Кошмар мог вытянуть любую информацию, и страшнее всего было то, что его невозможно раз и навсегда победить, не нарушив вселенского баланса.

Во-вторых, в фильме появится Ванда Максимофф (Алая ведьма), которую исполнит Элизабет Олсен. Какую именно роль она сыграет в сюжете пока что неизвестно, но события этого фильма лягут в основу новой сюжетной линии для этого персонажа, которая, по слухам, будет развиваться не в сольном фильме, а в целом сериале. Пока что остается только догадываться, кем она будет для Стрэнджа, врагом или же другом.

Фанаты без устали фантазируют на эту тему и активно делятся друг с другом теориями в тематических сообществах и социальных сетях.

Кто будет снимать фильм "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"?

Первый фильм "Доктор Стрэндж", вышедший в 2016 году, снял талантливый американский режиссер и сценарист Скотт Дерриксон, который займется и вторым сольным фильмом про этого персонажа.

И если первый "Доктор Стрэндж" не был ужастиком, то "Доктор Стрэндж 2" позволит Дерриксону в очередной раз продемонстрировать свой талант по части устрашающих сцен, который помог ему создать такие качественные фильмы, как "Избави нас от лукавого" и "Шесть демонов Эмили Роуз".

Кто займется сценарием пока что неизвестно, а исполнительным продюсером, как и всегда, станет знаменитый Кевин Файги, не позволяющий ни одному фильму Marvel обойтись без своего участия.

Трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

В ожидании официального трейлера посмотрите фанатский видеоролик о том, что может ждать зрителей во втором фильме про Доктора Стрэнджа:

Актерский состав

Главную роль, естественно, исполнит Бенедикт Камбербэтч, который превосходно исполнил Доктора Стрэнджа в нескольких фильмах актуальной кинематографической вселенной Марвел. Также к своим ролям вернутся Бенедикт Вонг (Вонг, помощник доктора) и Рейчел МакАдамс (Кристина Палмер, возлюбленная).

Также, как уже было сказано выше, во время презентации на Comic-Con стало известно, что не последнюю роль в фильме сыграет Элизабет Олсен в роли Ванды Максимофф, также известной как Алая ведьма. Поклонники пришли в неописуемый восторг от этой новости.

Кто еще присоединится к касту пока что неизвестно. Наиболее интересным является выбор актера на роль Кошмара, заявленного главного антагониста фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

Интересный факт: существует фанатская теория о том, что Кошмаром станет именно Алая ведьма, которая в других фильмах вселенной демонстрировала способность создания кошмаров и могла воздействовать даже на самых сильных супергероев и суперзлодеев.

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