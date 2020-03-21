13 лет без Дедюшко: как выглядит повзрослевшая дочь актера, которой повезло не погибнуть в ДТП

Жизнь известного актера Александра Дедюшко оборвалась в ноябре 2007 года. Вместе с звездой в автокатастрофе разбилась его вторая супруга и маленький сын. Однако у него была еще и старшая дочь от первого брака по имени Ксения, которая сейчас уже стала совсем взрослой.

Где она сейчас, как выглядит и чем занимается — в материале OBOZREVATEL.

Имя Ксении первое время было прочно связано со скандалом, разразившимся вокруг наследства знаменитого актера. Родственники второй жены Дедюшко, несмотря на постановление суда, завладели имуществом, ничего не оставив законной дочери Александра. О тяжелой ситуации журналистам рассказывала не Ксения, а ее мать — первая супруга Дедюшко, которая оставалась с ним в дружеских отношениях до последнего дня.

Как стало известно, Ксения Дедюшко (по матери — Томилина) не хотела воевать за наследство и отказалась от него. Больше о девушке ничего не было слышно. Поклонники актера не согласились с решением Ксюши. По их мнению, нужно было судиться дальше и никому не оставлять квартиру и другие ценности.

Но сейчас девушка живет полной жизнью и, кажется, не жалеет о своем поступке. Она больше не приходит на телешоу и практически не дает интервью.

Ксения Томилина, будучи дочерью актеров, тоже пошла в театральный институт, но заканчивать его не стала. Решив, что актерская профессия не для нее, она поступила на факультет истории.

Вообще, у девушки очень много друзей. Сейчас Ксения живет в Москве и работает в сфере газавтоматики, но периодически посещает родной Ярославль, где встречается с близкими и приятелясми.

У девушки активная гражданская позиция, она остро реагирует на несправедливость и выражает свое мнение в социальных сетях, не опасаясь нарваться на критику. Там же она выкладывает множество ярких фотографий. Это и фотосессии, и случайные кадры, и селфи. Большую часть занимают снимки из поездок в другие страны. Ксения Дедюшко — отъявленная путешественница.

Девушка уже посетила Испанию, Италию, Мексику, Венгрию и другие страны, но ее сердце все же предано Москве и Ярославлю. Главным в жизни дочь знаменитого актера считает свою семью. Именно она дает девушке максимальную поддержку в любых жизненных ситуациях. У Ксении есть младший брат Арсений — сын бывшей супруги Александра Дедюшко от второго брака, который очень дружен с сестрой.

Со времен передачи в память об Александре Дедюшко Ксения сильно изменилась. Она перекрасила темные волосы в светлые, теперь узнать ее трудно. На фотографиях она предстает в разных образах: от спортивного до роскошного. Каждый снимок Ксюша сопровождает интересным описанием. Изредка в словах девушки мелькают ностальгические нотки.

Глядя на жизнь Ксении, не остается сомнений, что трагическое происшествие не сломило ее. Эта девушка прекрасно справилась и теперь живет насыщенной жизнью в окружении любимых людей. О наследстве Ксения не вспоминает и, возможно, не держит зла на родственников Светланы — второй супруги Александра Дедюшко. Сегодня Ксения — образованная, самодостаточная и красивая женщина.

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