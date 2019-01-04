МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Дайджест

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
украинская телеведущаяВсе статьи автора

Пять лучших фильмов для семейного просмотра

806

Даже если вы не любите пересматривать одни и те же ленты, есть картины, которые можно посмотреть не один раз

В эти выходные мы с семьей собираемся пару дней провести на нашем большом диване, поваляться и что-нибудь посмотреть. Поэтому я расскажу о пяти фильмах (и среди них один мультфильм), подходящих для семейного просмотра — для всех, у кого тоже будут лежебочные новогодние праздники.

Фильм №1 побеждает во всех хит-парадах, опросах и топах лучших фильмов по сей день: это Реальная любовь.

Знаю, вы тоже знакомы с этим фильмом. Однако тут есть очень важная ремарка. Наверняка большинство из вас, как и я, не умеет, не любит и не хочет пересматривать один и тот же фильм по несколько раз. Но есть картины, которые можно посмотреть много раз, и Реальная любовь — именно тот фильм. Это совокупность нескольких историй, которые происходят в рождественские праздники. Фантастический актерский состав, замечательный Хью Грант и много других прекрасных британских актеров. Потрясающий фильм. Всякий раз с первой же минуты начинаешь улыбаться. И детям полезно показать — в нем много говорится про взаимовыручку, про семейные отношения. Каждая из историй рассказана настолько круто, по-доброму, но при этом по-человечески и глубоко, что я Реальную любовь в этом году еще раз обязательно пересмотрю и вам советую.

Новости
15 отличных детективов-триллеров, от которых будет сложно оторваться

Фильм №2 называется Человек за бортом.

Мало того, я вам рекомендую посмотреть и Человек за бортом, который был снят в 1987 году, когда еще не было ваших детей, и возможно даже вас, и римейк, который вышел в уходящем 2018 году — называется он За бортом. У этих фильмов похожий сценарий. Но в том, что снят в 1987 году, женщина играет главную жуть, а мужчина — доброго, хорошего героя, за которого все зрители болеют. В современной интерпретации все наоборот: главное зло — мужчина, а за бортом оказывается женщина, которую вы все полюбите. Имена этих актеров я не помню, но помню, что в роли второго плана снялась Ева Лонгория, и она мне там очень понравилась. По-моему, она даже продюсер этого фильма, и она там такая крутая, простая — все, как мы любим. В общем, два фильма, классных, веселых. И даже если вы родились в 2000-х и смотреть фильмы прошлого столетия считаете полным зашкваром — посмотрите Человек за бортом1987 года, хорошее, доброе кино.

Новости
Новогодние фильмы: что посмотреть для хорошего настроения

Для просмотра следующего фильма вам нужно вылезти из-под одеяла, одеть потеплее мужа и детей и все-таки отправиться в кинотеатр.

Фильм №3 называется Пригоди S Миколая.

Я в самом деле считаю, что его нужно посмотреть всей семьей. Это фильм про современную украинскую семью, про вечные ценности, и да, он дарит ощущение сказки. Почему я включила его в этот список? Можно, конечно, сейчас, улыбнуться и сказать — "Ага, конъюктурщица", — но, пока шла премьера в кинотеатрах, я столкнулась с несколькими интересными наблюдениями. Не все верят в то, что украинское кино может быть интересным, и отдают предпочтение другим фильмам. Мне об этом прямо писали. Мне также очень многие жители разных городов Украины написали, что в их городских кинотеатрах этого фильма нет. Но это не вина продюсеров, и уж тем более не моя, как актрисы: все дело в том, что кинотеатры, которые не захотели его показывать, тоже не поверили, что на него пойдут. Я знаю, на это есть все основания, раньше украинский продукт не очень радовал, но поверьте мне: нынешнее засилье украинских премьер говорит в их пользу. Все снимают, все стараются, все пыхтят, чтобы вам понравилось. Появляются хорошие сценарии, хорошие актеры, прекрасные режиссеры, и фильмом ПригодиSМиколаяяочень дорожу и горжусь. Получилось отличное кино.

Фильм №4 называется Отпуск по обмену.

Прекрасная, легкая, романтичная комедия. Прекрасный сценарий, прекрасные актеры. Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Камерон Диас совершенно роскошная — я считаю, это одна из лучших ее ролей, как актрисы комедийного, легкого жанра. Когда смотришь этот фильм, почему-то действительно веришь в то, что чудеса бывают, случай решает многое, а спонтанные решения, которые приходят в голову мгновенно, могут изменить жизнь. Вот совсем не думалось еще пять минут назад, что примешь то или иное решение — но принимаешь, и жизнь закрутилась по другой спирали. Посмотрите Отпуск по обмену, посмотрите с детьми, со своим любимым человеком, посмотрите с кем угодно, даже в одиночестве — хотя я вам искренне не желаю оставаться в новогодние праздники в одиночестве, только если вам самим этого не хочется, — посмотрите с большой компанией.

Фильм №5 прекрасный, добрый и невероятно семейный: это не игровой фильм, это мультфильм, и называется он Балто. Я не очень хороший советчик в том, что касается фильмов и мультфильмов про животных, они на любителя. Но этот фильм, несмотря на то, что его главный герой полуволк-полусобака, очень пронзительный. У него самый высший рейтинг на всех ресурсах, и выбрав его, вы погрузитесь в мир подлинных человеческих переживаний. В нем говорится обо всем — о помощи, отчаянии, доброте, взаимовыручке и об умении быть рядом в нужную минуту. И вы поплачете немножко, пока будете его смотреть, даже больше, чем над Хатико, и даже больше, чем над Белым Бимом, черным ухом. Но тут, полагаю, меня поймут только те, кто смотрели Человек за бортом 1987 года!

Смотрите хорошее кино: оно объединяет и позволяет после просмотра обсудить с детьми важные темы, до которых раньше то ли руки не доходили, то ли времени не было. А в период, когда все затихает, замирает и вы много времени проводите вместе, можно успеть и это. Ведь, в конце концов, для чего нужны новогодние праздники — только для тепла и для любви.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Маша ЕфросининаМаша Ефросинина
Место
Украина
Тег
кино
Источник
Источник:Новое время
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги