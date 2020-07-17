Чем пугали детей в СССР: названо 3 жутких мультфильма

Несмотря на очень распространенное мнение о том, какие прекрасные были в СССР мультфильмы – нередко советские аниматоры снимали весьма пугающие и совсем не детские картины.

О четырех самых страшных советских мультиках, которые пугали детей, пишет издание "Рамблер".

"Большой Тылль", 1980 год

Мультфильм рассказывает народное предание о богатыре-великане Большом Тылле. Он занимался земледелием и помогал своему народу. У Большого Тылля была возлюбленная Пирет и злейший враг –Нечистый. Однажды на острове, где он жил, началась война, в которой Тылль потерял сначала возлюбленную, а затем и свою жизнь. После смерти Тылль превратился в скалу.

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"Халиф-аист", 1981 год

В мультфильме "Халиф-аист" рассказывается о разочаровавшемся в жизни всемогущем халифе. Однажды, в его руки попадает волшебный порошок, вдохнув который можно превратиться в любое животное. Но есть одно правило: ни в коем случае нельзя смеяться. Если человек, использующий порошок, начнет смеяться – он забудет волшебное слово "мутабор" и навсегда останется животным.

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"Бескрылый гусенок", 1987 год

Мультфильм создан режиссером Оксаной Черкасовой по мотивам чукотской сказки. Эту историю рассказывает ворон Кутх. Бескрылый гусенок, который потерял маму, бродил по свету, пока однажды его не отправили под землю, где его окружили чудовища.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский блогер Максим Мирович рассказал о 8 фильмах, которые были запрещены в СССР.