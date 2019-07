"Холодное сердце-2": смотреть онлайн, трейлер, о чем сюжет

В 2013 году вышел мультфильм "Холодное сердце" от компании Disney, который имел оглушительный успех.

Дети и взрослые заучивали наизусть знаменитую песню королевы Эльзы под названием "Let it go", в магазинах стал появляться разнообразный мерч, а как только премьерная шумиха утихла, поклонники замерли в ожидании. Когда же выйдет вторая часть? И какой у нее будет сюжет? Как скоро это получится узнать?

Когда выйдет мультфильм "Холодное сердце 2" 2019?

Мировая премьера "Холодного сердца 2" назначена на 22 ноября 2019 года, а российская – на 28 ноября этого же года.

Это, безусловно, долгожданная премьера, потому что о производстве сиквела было заявлено аж в 2015 году, после чего новостей долгое время не было, и поклонники даже переживали за судьбу проекта. Но теперь все решено однозначно, осталось лишь дождаться премьерных дней, чтобы вновь погрузиться в жизнь королевства Эренделл.

О чем была первая часть "Холодное сердце"?

Юные принцессы Эльза и Анна тяжело переживают потерю своих родителей, несмотря на то, что прошло уже три года. Скоро Эльзе, как старшей наследнице, придется сесть на трон и учиться править целым королевством.

Но как она будет отвечать за родную страну, если не может справиться со своими способностями? Дело в том, что Эльза умеет управлять зимой при помощи своих рук, и в повседневной жизни всегда носит волшебные перчатки.

Одно недоразумение вынуждает девушку покинуть Эренделл и любимую сестру, чтобы жить в одиночестве среди вечных снегов, ведь только там Эльза чувствует себя в безопасности и точно знает, что никому не навредит…

О чем будет вторая часть "Холодное сердце" 2019?

Сюжетные подробности неизвестны, поскольку представители компании Disney предпочитают подогревать интерес отсутствием хоть какой-нибудь информации. Актеры озвучки также скованы правилами.

Единственное, что известно о сюжете "Холодного сердца 2", это флэшбеки с участием родителей Эльзы и Анны. Вероятно, станет известно, кем они были, куда отправлялись и почему одна их дочь имеет сверхъестественные способности, если оба родителя – обыкновенные люди?

Также ходили слухи о том, что Эльза может оказаться отлученной от трона из-за своего происхождения. Возможно, она не является родной дочерью бывших короля и королевы Эренделла.

Краткий синопсис сюжета

Юная королева Эльза учится жить со своими необыкновенными способностями и постоянно подвергает себя серьезным тренировкам, а вместе с тем правит королевством Эренделл.

Анна старается во всем помогать своей сестре, хоть ей все еще не достает серьезности и усидчивости. Все-таки заниматься делами страны не так интересно, как проводить время с Кристоффом, возлюбленным юной принцессы, и лучшим другом снеговиком Олафом.

Но обеим девушкам вскоре предстоит покинуть родные земли, чтобы отправиться далеко на север в попытках разгадать тайну, способную навредить всем невинным жителям Эренделла. В этом пути им откроются и многие другие секреты…

Где смотреть мультфильм "Холодное сердце 2"?

Конечно же, стоит посмотреть "Холодное сердце 2" на большом экране, то есть в кинотеатре в один из премьерных дней. Также студия пообещала, что мультфильм наряду с другими хитами обязательно появится на стриминг-сервисе Disney+, ради создания которого были разорваны отношения с платформой Netflix.

Кто создал мультфильм "Холодное сердце 2"?

Для того чтобы повторить успех первой части, генеральный директор компании Disney пригласил к работе ту же самую команду. Возглавили ее режиссеры Дженнифер Ли и Крис Бак, которые стояли за "Холодным сердцем" с самого начала.

Песни ко второй части так же писала Кристен Андерсон-Лопес в паре со своим мужем Робертом. Известно, что в "Холодном сердце 2" прозвучит совместная трогательная песня Эльзы и Анны.

Трейлер мультфильма "Холодное сердце 2" 2019

Первый трейлер мультфильма вызвал волну критики, зрители посчитали его недостаточно качественным и зрелищным, поэтому всерьез засомневались в том, что вторую часть нашумевшего мультфильма ждет успех.

Однако следующий трейлер все расставил по своим местам и был встречен людьми очень позитивно.

Вы можете посмотреть официальный трейлер мультфильма "Холодное сердце 2" прямо сейчас.

Актеры озвучки

Все актеры из первой части вернулись к своим ролям: Идина Мензел (Эльза), Кристен Белл (Анна), Джонатан Грофф (Кристофф), Джош Гэд (Олаф) и Сантино Фонтана (Ханс).

Также известно, что к касту присоединились актеры Эван Рэйчел Вуд и Стерлинг К. Браун. Они озвучили новых, неизвестных зрителю, персонажей.

На счет русской локализации пока что ничего неизвестно, но, скорее всего, озвучкой займутся те же люди.

