Фильм "Аббатство Даунтон": трейлер, смотреть онлайн, дата выхода

Закрытие культового британского сериала "Аббатство Даунтон" стало разочарованием для огромного количества людей.

Поклонники шоу умоляли создателей снять продолжение с теми же актерами, и возликовали, когда одноименный полнометражный фильм был анонсирован.

Когда выйдет фильм "Аббатство Даунтон" 2019?

Мировая премьера назначена на 12 сентября 2019 года, а вот украинским зрителям придется ждать аж два месяца прежде чем они смогут насладиться премьерой на большом экране 31 октября.

О чем сериал "Аббатство Даунтон"?

В семействе Кроули большое горе, в кораблекрушении погибает наследник графа Грэнтэма, а также его кузен и племянник. Трагедия подкашивает всех членов семьи, они дают себе время на скорбь прежде, чем окунуться в череду связанных с этим событиям неприятностей и проблем.

Женщина не может наследовать имущество и быть первым лицом семьи, но наследников мужчин у графа больше нет. Что же делать? Супруга графа Кора, считает, что правила уже давным-давно пора изменить. Почему бы их старшей дочери Мэри не стать наследницей?

О чем будет полнометражный фильм "Аббатство Даунтон" 2019?

Летом 2018 года Джулиан Феллоуз заявил, что сценарий готов и совсем скоро начнутся съемки, однако сразу же предупредил поклонников, что подробности сюжета они узнают только после премьеры. Как известно, ничто так не провоцирует интерес, как какая-то тайна. Неудивительно, что создатели сериала "Аббатство Даунтон" знают толк в интригах.

Вышедший трейлер во всей красе продемонстрировал замок, но не дал никаких подсказок о сюжете, так что поклонникам оставалось только фантазировать и делиться своими теориями.

Однако недавно, в связи с приближающейся премьерой, создатели фильма "Аббатство Даунтон" выпустили синопсис, который дает некоторое представление о завязке сюжета. И, надо сказать, звучит он очень интересно!

Краткий синопсис сюжета

Идет 1927 год. В поместье Даунтон, где проживает семья аристократов по фамилии Кроули, суета сует. Совсем скоро аббатство посетят король Георг V и королева Мэри, чем все невероятно взволнованы. Это большая честь, но и большие хлопоты.

Процессом руководит леди Мэри, она считает себя достаточно способной, чтобы идеально организовать королевский визит. Помогает ей в этом Карсон, бывший дворецкий, который некоторое время назад принял решение покинуть поместье. Все остальные ведут скромный образ жизни и выполняют ценные указания.

Может, семья переживает и не самые легкие времена, но совсем скоро ситуация изменится в лучшую сторону…

Где смотреть фильм "Аббатство Даунтон"?

Ярым поклонникам сериала "Аббатство Даунтон" определенно нужно отправляться в кинотеатры в первые же дни премьер, чтобы насладиться высококачественной картинкой на большом экране и напитаться уникальной атмосферой этой истории.

Те, кто относится к "Аббатству Даунтон" спокойнее, могут подождать, пока фильм не появится в свободном доступе спустя несколько месяцев после премьеры. За это время как раз можно ознакомиться с сериалом.

Кто снял фильм "Аббатство Даунтон" 2019"?

Над полнометражным фильмом работали те же люди, что на протяжении долгих пяти лет снимали одноименный сериал. В кресле режиссера сидел Майкл Энглер, снявший не одну серию "Аббатства Даунтон" и точно знающий, чего от картинки ждет капризный зритель. За сценарий отвечал Джулиан Феллоуз, который уже давным-давно является основным автором сюжета. Также он взял на себя обязанности продюсера.

Когда стало известно, что сериал получит свое продолжение в виде фильма, поклонники переживали за качество, но выдохнули с облегчением, когда узнали, что за новинкой будут стоять уже знакомые первоклассные специалисты.

Трейлер фильма "Аббатство Даунтон"

Трейлер ничуть не раскрывает сюжета грядущего кинофильма, но достоверно передает атмосферу оригинального сериала, поэтому поклонники встретили его позитивно. Судя по просмотрам, тысячи людей с нетерпением ждут октября.

Вы можете посмотреть трейлер прямо сейчас:

Актерский состав

Джулиан Феллоуз пообещал поклонникам, что сумеет собрать на съемочной площадке полнометражного фильма всех актеров, которые играли ключевые роли в сериале, чего бы ему это не стоило. Надо сказать, что это действительно было непросто, ведь актеры разъехались кто куда и отвлеклись на другие проекты.

Тем не менее, Феллоуз справился со своей задачей, и к своим ролям вернулись практически все актеры основного состава, за исключением разве что актрисы Лили Джеймс (Леди Роуз), персонажу которой в новой истории не нашлось места. Зрители вновь увидят Мэгги Смит (графиня Вайолет Кроули), Хью Бонневиля (Роберта Кроули), Лауру Кармайкл (Эдит Пелэм), и многих других.

Также к актерскому составу присоединились Имельда Стонтон, Стивен Кэмпбелл Мур и Таппенс Мидлтон.

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