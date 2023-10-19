Звезда 'Скаженого весілля' признался, кто на самом деле должен был сыграть его роль в фильме: очень известный киноактер

Главного героя в фильме "Скажене весілля" мог сыграть отнюдь не Назар Заднепровский. Продюсеры настаивали на другом Василии Середюке – известном артисте кино.

По словам Назара Заднепровского, "хотели актера, раскрученного в кино", поэтому пригласили на пробы Вячеслава Довженко, который уже пользовался большой популярностью благодаря картине "Киборги". Об этом Заднепровский рассказал в интервью OBOZ.UA.

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"Был кастинг, – вспоминает актер. – Часть продюсеров хотели другого актера, который на тот момент был безумно популярным. Я об этом узнал только через несколько лет, когда увидел пробы. Это Слава Довженко, уже сыгравший в "Киборгах" к тому времени. Но благодаря Юрию Горбунову роль Василия Середюка досталась мне. Это он меня отстоял. И уже на второй сезон продюсеры были за меня – противоречий никаких".

Актер Заднепровский говорит, что прекрасно понимает, почему к его кандидатуре поначалу относились не так благосклонно: "Рисковали своими деньгами, поэтому понятно, что хотели актера, раскрученного в кино. Несмотря на то, что он не такой комедийный, как я, руководствовались принципом: для афиши нужно имя".

Ранее OBOZ.UA писал, что Назар Заднепровский предположил, почему на самом деле уехала из РФ украинская актриса Катя Кузнецова: был разговор. А также гневно отреагировал на поступок Безрук в Москве : вылезла на красную дорожку у Михалкова, когда бомбят ее Краматорск!

Полное интервью с Назаром Заднепровским читайте здесь.

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