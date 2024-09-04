Ядерный удар по РФ, Дуров и триколор: россияне 'нашли' в культовом 'Терминаторе' намеки на войну в Украине, но опозорились

Российские конспирологи пересмотрели культовый экшн о "Терминаторе" 1984 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Пропагандисты якобы нашли в киноленте скрытые отсылки, крайне напоминающие войну России на территории Украины.

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"Странные факты" россияне активно распространили в соцсетях, заставив Z-патриотов "хорошо подумать". На самом же деле, как выяснил OBOZ.UA, фрагменты из фильма оказались никак не пророческими – это всего лишь очередная ложь и манипуляции, которые активно подхватили российские кинолюбы. Что не так с "совпадениями и отсылками" россиян – читайте дальше.

"Когда вы служили?"

В первой части культового "Терминатора" во время допроса персонажа Кайла Риза задают вопрос о периоде его службы. В фильме он отвечает, что служил с 2021 по 2027 годы, однако в некоторых переводах можно почитать "с 2022 по 2027 год".

В действительности перевод может различаться, а фраза и дата службы герои меняется. В оригинальном сценарии речь идет именно о периоде 2021-2027 годов. По сюжету Риз воевал в мире, увлеченном машинами. На тот момент люди уже проиграли технологиям, а сопротивление выходило из подполья.

Согласно оригиналу, восстание Skynet произошло 29 августа 1997 года. Впрочем, следует отметить, что в следующих частях франшизы дату начали сдвигать. Создатели фильмов стремились оставить войну для зрителей в будущем.

"Убит в UKR"

По словам россиян, когда зрителям демонстрируют фрагменты с точки зрения Терминатора, то на экране можно увидеть строки кода ассемблера для компьютера Apple II. Одна из сцен якобы изображает, как главный герой видит мужчину с пометкой "Killed in UKR 11.11.24".

OBOZ.UA не нашел никакого подтверждения подлинности этого эпизода. Подобной надписи в киноленте никогда не было, а россияне просто пытаются выдать желаемое за действительное, раздав манипуляцию под соусом псевдофактов. Убедиться в том, что пропагандисты распространяют фейк, можно просмотрев подборку, где собраны все фрагменты из фильма, показанные глазами T800.

Камео Дурова?

В кинокартине "Терминатор 2: Судный день" сотрудник Cyberdyne Systems вроде бы одет в футболку с имперским гербом и надписью: "Когда Россия была свободна, гусь стоил 3 копейки", а в сценарии его зовут Ник Дуров.

На самом деле факт с футболкой – это действительно правда. Однако никакого Ника Дурова в сценарии не было. На самом же деле персонажа звали Брайант (Bryant).

"Ядерная война"

В то время второй части франшизы Т-800, прибывший для спасения мира, рассказывает о начале ядерной войны: мол Skynet заменил людей перед пультом ядерного арсенала, а затем нанес ракетный удар по России. На вопрос юного Джона Коннора "Почему по России? Ведь они теперь наши союзники" Терминатор говорит: "Потому что они обязательно ответят".

Это якобы "заклинание" – чистой воды искажение фактов под современность, или просто цитирование некачественного перевода. И действительно, Skynet заменил людей в управлении оборонными системами 4 августа 1997 года, а уже 29 августа в 2:14 ночи пришел в себя. Люди пытались его выключить, а он защищался. В рамках самозащиты он ударил по России, поскольку знал, что контрответ РФ уничтожит врагов Skynet на территории США.

"Русский папор"

На грузовике Freightliner, который робот-убийца использует для погони за героями, можно рассмотреть цвета русского флага.

Так, предположительно на грузовике Freightliner FLA 9664 можно увидеть три полосы, образующие флаг РФ. Но есть один "нюанс": верхняя полоса действительно не белая, а голубая. Но даже если она и белая, следует вспомнить, что цвета американского флага – синий, красный, белый, поэтому не удивительно, что в определенных случаях сочетание этих цветов может пробуждать фантазию россиян.

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