Вышел трейлер детектива 'Женщина из каюты №10' с Кирой Найтли

Осенний список премьер от Netflix украшает психологический детектив "Женщина из каюты №10" с Кирой Найтли в главной роли. Лента должна выйти на платформе 10 октября.

И стриминг только что представил полноценный трейлер фильма. Он доступен на всех социальных платформах. OBOZ.UA рассказывает, почему этот фильм точно стоит вашего внимания.

Интересная литературная основа

Лента является экранизацией одноименного романа британской писательницы Рут Уэйр, который она издала в 2016 году. Роман стал международным бестселлером: он несколько недель держался в списке The New York Times Best Sellers и был переведен на более чем 40 языков. Книга получила положительные отзывы за атмосферность и напряжение, закрепив за автором репутацию мастера психологического триллера.

Захватывающий сюжет

В центре истории журналистка Лора "Ло" Блэклок, которая освещает первый рейс роскошного круизного лайнера. Однажды ночью она становится свидетелем ужасающего события – одну из пассажирок выбрасывают за борт. Однако другие участники круиза как будто не замечают трагедии, продолжают вести себя, как раньше и даже пробуют убедить Ло в том, что она все выдумала. Это заставляет женщину сомневаться в реальности увиденного. Однако любовь к истине заставляет ее искать реальные факты и расследовать инцидент, даже несмотря на опасность. Героиня пытается не позволить психологическому газлайтингу заставить ее молчать.

Актерский ансамбль и авторы

Возглавляет каст Кира Найтли – именно ей досталась роль Ло. Актриса уже сотрудничала с Netflix в жанре детектива. В прошлом году на платформе вышел чрезвычайно успешный шпионский сериал "Черные голуби" с ее участием. В ленте также сыграли Гай Пирс, Ханна Уоддингем, Дэвид Аджала, Гугу Мбата-Роу, Кая Скоделарио, Дэвид Морриси, Арт Малик, Дэниел Ингс и другие.

Режиссером ленты является Саймон Стоун. Сценарий к картине он написал совместно с Джо Шрапнелом и Анной Уотерхаус.

Стиль и атмосфера

События фильма разворачиваются на роскошном лайнере в открытом море. Это создает ощущение комфортного путешествия и при этом холодной ловушки, в которые оказывается Ло. Она не может сойти с корабля, поэтому все больше чувствует себя запертой во враждебном для себя пространстве. Внешний гламур начинает давить на нее своими грязными тайнами.

Лента исследует тему доверия общества к женщинам, которое часто ставится под сомнение. Саймон Стоун акцентирует на том, что повествование в фильме ведется с позиции полной поддержки героини. Зрителю не оставляют сомнений в ее правоте. Тем более волнительным будет разделять ее опыт.

