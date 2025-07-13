Вся команда в сборе: в новые 'Пираты Карибского моря' вернется Джек Воробей

Джонни Депп вновь сыграет капитана Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря". Также в ленте вновь появятся Уилл Тернер и Элизабет Свонн.

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Об этом сообщает DisInsider. По данным издания,

По данным издания, работа над фильмом "Пираты Карибского моря" с Марго Робби былаприостановлена. Вероятно, картина никогда не будет снята.

Вместо этого студия решила перезапустить франшизу с классическим составом: Уилл (Орландо Блум), Элизабет (Кира Найтли) и капитан Джек (Джонни Депп).

Эти герои сыграют в сиквеле второстепенные роли.

Основной сюжет ленты будет посвящен новым героям. Картина станет мягким перезапуском, который введет во вселенную новых центральных персонажей.

Официальный анонс ожидается в августе на выставке Disney D23 Expo.

Серия приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря" (Pirates of the Caribbean) началась в 2003 году. Первая часть называлась "Проклятие Черной Жемчужины", режиссером был Гор Вербински.

Вторая и третья части вышли с перерывом в один год (2006 и 2007). Суммарная смета этих двух частей стала самой дорогой в истории кинематографа на то время.

В 2011 году вышла следующая часть франшизы – "Пираты Карибского моря: На странных берегах".

В 2017 году – пятая часть, "Пираты Карибского моря: Месть Салазара".

В 2020 году стало известно о планах Disney снять "Пираты Карибского моря" с Марго Робби. Тогда актриса пообещала добавить "больше женской силы" фильму.

Однако позже кинокомпания отказалась от этого проекта, не назвав причины.

Как сообщал OBOZ.UA, после длительного медийного скандала и судов с экс-супругой Эмбер Херд Джонни Депп возвращается в Голливуд. Он сыграет в триллере "Пьяница", который сейчас снимает компания Lionsgate.

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