В сети показали кадры финала 2 сезона 'Уэнздей': зрителей ждет сюрприз

Фанаты сериала "Уэнздей" от Netflix с нетерпением ожидают второй части второго сезона шоу. Тем временем платформа показала сник-пик следующих четырех эпизодов, в котором раскрыла часть интриги.

Ролик был опубликован на YouTube-канале стриминга. В нем создатели сериала и главные актеры рассказали немножко больше о том, что зрители увидят в продолжении.

Актриса Дженна Ортега, которая играет роль Уэнздей, в ролике повторяет то, за что критиковали начало сезона – в шоу появилось много дополнительных сюжетных линий и оно превратилось в хаос. И это не просто так. Замысел режиссера Тима Бартона, который участвует в создании шоу, заключается в том, чтобы превратить все окружение Уэнздей в подозреваемых в расследовании, которое она ведет на этот раз.

Поскольку героиня больше не может полностью полагаться на свои экстрасенсорные способности, ведь они начали ее подводить, во второй части сезона она получит неожиданного помощника. В шоу вернется актриса Гвендолин Кристи. В дебютных эпизодах она играла директора академии "Невермор" Лариссу Уимс, но ее героиня погибла в конце. Впрочем, это больше не секрет: она появится снова, чтобы стать духовной проводницей Уэнздей.

Шоуранеры сериала Альфред Гоф и Майлз Миллар признаются в ролике, что они не планировали такого камбэка, однако зрителям настолько понравилось взаимодействие между Уэндзей и директором Уимс, что для нее придумали новую сюжетную линию и новую роль.

"Они в определенной степени уважают друг друга, но они же в определенной степени и ненавидят друг друга. И это захватывающие отношения для изучения", – объясняет мотивацию возрождения своей героини Кристи.

Кроме того фанатам обещают, что визуал "Уэнздей" станет еще более зрелищным. Более масштабные декорации, более совершенные спецэффекты – все создано для того, чтобы подарить зрителям действительно захватывающую развязку.

Первая половина второго сезона "Уэнздей" доступна на Netflix с 6 августа. Сюжет обрывается на схватке героини с главным монстром и она оказывается на грани гибели. Чем продолжатся приключения Уэнздей Аддамс и ее семьи, мы узнаем уже 3 сентября, когда выйдут 4 заключительных эпизода сезона.

