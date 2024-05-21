В Каннах показали фильм со счастливым концом о российском диктаторе Путине: в финале он умирает

Польский кинематографист Патрик Вега создал фильм с помощью искусственного интеллекта, главным героем которого стал российский диктатор Путин. Свою ленту режиссер презентовал в рамках Каннского фестиваля.

Интересно, что кино заканчивается хэппи-эдом – глава России умирает. Об этом Вега рассказал на своей Instagram- странице.

По информации France24, кинофильм приобрели дистрибьюторы из 50-ти стран, а премьера запланирована на сентябрь 2024 года. Сюжет картины вращается вокруг жизни Путина в течение шести десятилетий. История начинается, когда будущему политику было 10 лет: мальчик страдает от насилия со стороны отчима.

Идея родилась в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, говорит Вега. По словам режиссера, сначала он хотел снять кино о русской мафии, но впоследствии решил рассказать "о самом большом гангстере". На вопрос журналистов, не боится ли поляк угроз и репрессий со стороны диктатора, Вега заявил, что "это Путин должен его опасаться".

Как пишет Variety, в фильме политика показано как безжалостного бандита, но в то же время он напуган старый. Главной миссией режиссер считает развенчать образ диктатора и "уменьшить всепроницаемый страх и неуверенность, которые определяют наше время". Бюджет кино составил 14 миллионов долларов.

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