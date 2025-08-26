Сериал 'Институт' продлили на второй сезон: когда выйдет

MGM+ официально подтвердила, что сериал "Институт" будет продлен на второй сезон. Решение об обновлении поступило накануне выхода финала первого сезона, премьера которого состоялась 24 августа.

Новые серии будут состоять из восьми эпизодов и станут продолжением истории по мотивам романа Стивена Кинга 2019 года. Сам автор отметил, что герои столкнутся с новыми опасностями, и он с нетерпением ждет развития событий. Проект оказался самой успешной премьерой на канале MGM+, что и стало причиной скорого продолжения.

В центре сюжета – подросток Люк Эллис, которого похищают и удерживают в таинственном Институте вместе с детьми с чрезвычайными способностями. Параллельно в маленьком городке бывший полицейский Тим Джеймисон пытается начать новую жизнь, но его ждут опасные испытания. Зрители отметили атмосферность истории и сильный актерский состав, среди которого Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер и Джо Фримен, сообщает Variety.

Руководитель MGM+ Майкл Райт подчеркнул, что сериал поразил аудиторию уникальным сюжетом и талантливой игрой актеров, которые сумели передать дух Кинга. Он добавил, что второй сезон позволит глубже погрузиться в тайны Института и расширить мир сериала.

Стивен Кинг выступает исполнительным продюсером шоу вместе с Джеком Бендером и Бенджамином Кейвеллом. Бендер также выполняет роль режиссера, а MGM+ Studios занимается производством. Сериал будет доступен эксклюзивно на MGM+ в США и ряде европейских и латиноамериканских стран, а международным распространением занимается Amazon MGM Studios Distribution.

Продюсеры Джек Бендер и Бенджамин Кейвелл отметили, что успех первого сезона – результат слаженной работы съемочной группы и актеров. По их словам, в мире "Института" еще много историй, которые стоит рассказать, ведь герои продолжают бороться с опасностями, скрывающимся в этой жуткой вселенной.

