'Рыцарь Семи Королевств': известны новые детали о сюжете приквела 'Игры престолов'

Вселенная "Игры престолов" уже в следующем году пополнится новым сериалом. И авторы обещают, что "Рыцарь Семи Королевств" (а именно так называется проект), будет ощутимо отличаться от оригинального шоу.

Шоураннер сериала Айра Паркер, который работает вместе с автором литературной первоосновы Джорджем Мартином, раскрыл изданию Entertainment Weekly некоторые детали. Например, "Рыцарь Семи Королевств" не будет иметь выразительной заставки с титрами и ярким саундтреком. По словам Паркера, это четкий сигнал зрителям о том, что их ждет нечто иное, чем то, к чему они привыкли.

По сути своей "Рыцарь Семи Королевств" станет приквелом к "Игре престолов", как и другое шоу этой вселенной – "Дом дракона". Его действие будет разворачиваться где-то посередине, между действиями этих двух сериалов. Шоу будет иметь шесть эпизодов и расскажет о жизни "низшего класса Вестероса". Рядом с рыцарями зритель увидит быт актеров, поварих, проституток, оруженосцев и другой бедноты. "Мы не на стороне лордов и леди, королей и королев", — объяснил шоуранер изданию. И пообещал шоу с легкой бытовой историей в противовес эпическим и историческим "Игре престолов" и "Дому дракона".

Главным героем проекта является Дунк – оруженосец межевого рыцаря из новелл Джорджа Мартина о Дунке и Эгге. Его играет ирландский актер Питер Клэффи. Когда его хозяин, сир Арлан из Пеннитри (Дэнни Уэбб), умирает, Дунк отправляется на турнир в Эшфорд-Медоу, чтобы заработать немного денег, что запускает определенные события, которые будут иметь далеко идущие последствия для всего мира. Дунк берет деревянный щит, меч и трех лошадей, с которыми он постоянно разговаривает. А по дороге встречает еще и лысого мальчика Эгга (Декстер Сол Ансел), который решает стать его оруженосцем. Айра Паркер объяснил, что вся атмосфера шоу станет отражением характера главного героя.

Первый сезон адаптирует основные события "Межевого рыцаря" (1998) – первой повести из цикла "Рыцарь Семи Королевств" Мартина, куда также входят "Верный меч" (2003) и "Таинственный рыцарь" (2010). Однако Паркер обратился и к другим литературным произведениям Мартина, чтобы глубже погрузиться в специфику этого периода фэнтезийной вселенной Вестероса.

Паркер объяснил, что сюжет "Рыцаря Семи Королевств" будет разворачиваться после завершения событий "Дома дракона" – гражданская война Таргариенов завершена, империя уничтожена, а драконы выродились и вымерли. Дунк появляется на свет чуть более чем через 50 лет после смерти последнего из них. Магия покидает эту вселенную, Вестерос становится странным местом.

В отличие от предыдущих сериалов, Паркер пообещал Мартину, который является исполнительным продюсером, никогда не смотреть на вещи с точки зрения аристократов Семи Королевств. Зрители будут наблюдать за Дунком, Эггом и низам общества.

"Найти совершенно другую версию этого мира, который, кажется, всем так хорошо знаком, было очень и очень привлекательно. Тот факт, что мы живем в этом мире, где когда-то существовала магия, меня очень интересует. Это земля и трава, которые когда-то видели драконов и их огонь. Поэтому все здесь так же, как в этом мире, но немного страннее, немного иначе", – объяснил Паркер.

Прибыв на турнир, Дунк и Эгг будут учиться выживать в суровом мире и искать заработка самостоятельно. Сначала они встретят таких же бедняков, как сами, а потом появится и знать Вестероса, в частности наследник Железного трона Бейлор Таргариен (Берти Карвел), его брат принц Мейкар (Сэм Спруэлл) и племянник Эйрион (Финн Беннет). После вымирания драконов люди начинают сомневаться в их власти, поэтому вельможи вынуждены путешествовать по провинции и посещать маленькие рыцарские турниры.

Мартин, который ранее не так открыто поддерживал "Дом Дракона", восторженно отозвался об интерпретации Паркером "Рыцаря Семи Королевств", написав в блоге, как ему "понравились" все шесть серий первого сезона. В центре сюжета здесь будет лишь один главный герой, а события будут вращаться вокруг него.

Сейчас продолжается постпродакшен сериала "Рыцарь Семи Королевств". Шоу должно выйти на телеканале НВО в начале 2026 года. Точной даты премьеры у него пока нет.

