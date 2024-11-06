Появился тизер пятого сезона 'Очень странных дел': Netflix рассекретил названия серий в символический день

Фанаты сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) с нетерпением ожидают премьеру последнего пятого сезона. Стриминговый сервис Netflix наконец-то показал первый тизер киноленты и названия эпизодов в символический день. Всего киноманов ожидает 8 серий.

Видео дня

Netflix отметил, что новый сезон можно будет пересмотреть уже в следующем году. Фанаты предполагали, что произойдет это не раньше 2026-го. Видео с тизером опубликовали в YouTube.

На нем нет ни одного лица, а только названия эпизодов, один из которых оказался частично засекреченным.

Список серий выглядит так:

The Crawl ("Ползание") The Vanishing of…[засекречено] ("Исчезновение...") The Turnbow Trap ("Ловушка Тернового лука") Sorcerer ("Чародей") Shock Jock ("Шок-Джок") Escape from Camazotz ("Побег из Камазотца") The Bridge ("Мост") The Rightside Up ("Направо вверх")

Тизер Netflix опубликовал неспроста именно 6 ноября, ведь именно в этот день, но в 1983 году исчез Уилл Байерс – главный герой, которого искали в первом сезоне.

Напомним, что события разворачиваются в маленьком городе Хокинс, штат Индиана, в 1980-х годах. Сюжет первого сезона начинается с исчезновения Вилла. Друзья – Майк, Дастин и Лукас – начинают его искать и случайно наталкиваются на девочку со странными способностями, по имени Одиннадцать (Элевен). Со временем оказывается, что исчезновение Вилла связано с параллельным измерением, которое ребята называют "Обратная сторона". Это измерение полно монстров и является источником зла, которое начинает проникать в Хокинс.

В следующих сезонах команда друзей сталкивается с новыми угрозами с "Обратной стороны". Каждый новый эпизод поднимает ставки, а герои вынуждены бороться со сверхъестественными силами, отстаивая свою дружбу и пытаясь сохранить город.

Ранее OBOZ.UA писал, что Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала "Очень странные дела". Киностудия обнародовала несколько закулисных моментов в честь восьмой годовщины дебюта киноленты.

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