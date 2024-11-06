Появился тизер пятого сезона "Очень странных дел": Netflix рассекретил названия серий в символический день
Фанаты сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) с нетерпением ожидают премьеру последнего пятого сезона. Стриминговый сервис Netflix наконец-то показал первый тизер киноленты и названия эпизодов в символический день. Всего киноманов ожидает 8 серий.
Netflix отметил, что новый сезон можно будет пересмотреть уже в следующем году. Фанаты предполагали, что произойдет это не раньше 2026-го. Видео с тизером опубликовали в YouTube.
На нем нет ни одного лица, а только названия эпизодов, один из которых оказался частично засекреченным.
Список серий выглядит так:
- The Crawl ("Ползание")
- The Vanishing of…[засекречено] ("Исчезновение...")
- The Turnbow Trap ("Ловушка Тернового лука")
- Sorcerer ("Чародей")
- Shock Jock ("Шок-Джок")
- Escape from Camazotz ("Побег из Камазотца")
- The Bridge ("Мост")
- The Rightside Up ("Направо вверх")
Тизер Netflix опубликовал неспроста именно 6 ноября, ведь именно в этот день, но в 1983 году исчез Уилл Байерс – главный герой, которого искали в первом сезоне.
Напомним, что события разворачиваются в маленьком городе Хокинс, штат Индиана, в 1980-х годах. Сюжет первого сезона начинается с исчезновения Вилла. Друзья – Майк, Дастин и Лукас – начинают его искать и случайно наталкиваются на девочку со странными способностями, по имени Одиннадцать (Элевен). Со временем оказывается, что исчезновение Вилла связано с параллельным измерением, которое ребята называют "Обратная сторона". Это измерение полно монстров и является источником зла, которое начинает проникать в Хокинс.
В следующих сезонах команда друзей сталкивается с новыми угрозами с "Обратной стороны". Каждый новый эпизод поднимает ставки, а герои вынуждены бороться со сверхъестественными силами, отстаивая свою дружбу и пытаясь сохранить город.
Ранее OBOZ.UA писал, что Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала "Очень странные дела". Киностудия обнародовала несколько закулисных моментов в честь восьмой годовщины дебюта киноленты.
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