'Первозданная Америка': на Netflix вышел один из самых жестоких сериалов последних лет, шокирующий зрителей

На стриминговом сервисе Netflix вышла вестерн-драма "Первозданная Америка". Зрители назвали новинку одним из самых жестоких сериалов последних лет.

Видео дня

Некоторые сцены были настолько кровавыми и натуралистичными, что людям со слабыми нервами было тяжело их смотреть. Несмотря на шокирующие моменты, шоу, вышедшее на платформе 9 января, уже пользуется большой популярностью, передает Daily Mail.

В главных ролях выступили Тейлор Китч, Саура Лайтфут Леон, Джай Кортни, Шей Уигем, Бетти Гилпин и Дэйн Дехаан. Режиссер – Питер Берг.

Шестисерийное шоу повествует о матери, находящейся в бегах во время 10-месячного конфликта в штате Юта в 1857 году. Тогда мормоны, армия США и коренные американцы сражались за земли на Западе страны. В ходе только одной резни погибли 120 человек, а сражения так и не принесли никаких результатов.

В сериале показали бои на топорах, кровавые битвы и перестрелки. После просмотра многие зрители выразили в социальных сетях шок из-за реалистичности насильственных сцен. В то же время, в комментариях отметили, что отображение жестоких реалий зарождения американского Запада обеспечило убедительное, хотя и мрачное, повествование.

Один из зрителей пошутил, что просмотр вестерна "Первозданная Америка" заставил его ценить жизнь в XXI веке.

Ранее OBOZ.UA писал о выходе на Netflix фильма, который заставлял поклонников "несколько раз кричать" при просмотре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!