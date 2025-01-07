На Netflix вышел фильм ужасов, заставивший поклонников 'несколько раз кричать'

На стриминговом сервисе Netflix любители пощекотать свои нервы могут насладиться фильмом ужасов "Не дыши" режиссера Федерико Альвареса. По словам поклонников, кинолента "несколько раз заставила их кричать" при просмотре.

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Первая часть триллера вышла еще в 2016 году, вторая – в 2021-м, а третья – в 2022-м соответственно, сообщает Metro. В первом фильме снялись Джейн Леви, Дилан Миннетт и Дэниел Зоватто в роли трех преступников из Детройта, которые грабят дома.

По сюжету, молодые люди заприметили дом ветерана войны Нормана Нордстрема, которого сыграл Стивен Лэнг, и начали за ним следить, узнав, что мужчина хранит 300 тысяч долларов наличными. Когда грабители все же решились проникнуть внутрь, незрячий хозяин открыл на них охоту.

Фанаты признались, что обожают этот фильм за непредсказуемые моменты и захватывающий сюжет, который держит в напряжении до самого конца. Некоторые поклонники считают работу Федерико Альвареса "лучшим фильмом ужасов всех времен".

В свою очередь, актер Стивен Лэнг в интервью изданию Collider рассказал, что не считает своего персонажа злодеем, несмотря на все те вещи, которые тот делает с молодыми преступниками.

"Вы можете понять, почему я не воспринимаю его как злодея, верно? Хорошо, – сказал он. – Этот персонаж, которого я сыграл, в первую очередь был жертвой".

Примечательно, что первая часть франшизы получила несколько наград. На кинопремиях Golden Schmoes Awards в 2016 году, iHorror Awards и "Сатурн" в 2017-м она победила в номинации "Лучший фильм ужасов".

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