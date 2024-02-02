Лицо увеличилось вдвое: какая реальная история легла в основу фильма 'Маска' 1985 года, где сыграла певица Шер

Вышедшая на экраны в 1985 году биографическая драма "Маска" удивила зрителей своим сюжетом. История рассказывает о мальчике Рое Ли Деннисе с редким заболеванием, из-за чего его лицо увеличилось вдвое.

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В фильме его мать-рокершу, страдающую депрессией и наркотической зависимостью, сыграла культовая певица Шер. Однако не все знают, что за основу кинокартины была взята реальная история.

Рой Ли Деннис появился на свет 4 декабря 1961 года. В двухлетнем возрасте мальчику диагностировали редкую болезнь – диафизарную диспанзию. С таким заболеванием рождаются 1 из 220 миллионов человек. Известно о менее двух десятках зарегистрированных случаев по всему миру.

Диафизарной диспанзией называют заболевание костей, что становится причиной накопления костной ткани, в том числе в черепе, вызывая постепенное сжатие мозга.

Из-за диспанзии лицо Роя увеличилось вдвое, поэтому он получил прозвище Рокки, от английского rock – скала. Врачи утверждали, что давление на центральную нервную систему и черепные нервы приведет к отсутствию зрения и слуха и, наконец, повлияет на его мозг: он умрет до седьмого дня рождения.

Однако, несмотря на неутешительные прогнозы, болезнь не повлияла на интеллект мальчика: в 6-летнем возрасте Рокки пошел в школу, научился читать.

По данным открытых источников, Деннису предлагали совершить хирургическое вмешательство, чтобы провести операцию на лице. Однако Рой отказался.

Рокки дожил до 16 лет, умер 4 октября 1978 года. Его официальной причиной стал синдром внезапной смерти. Тело Денниса было передано в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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