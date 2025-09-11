Один из самых ярких персонажей 'Уэнздей' получит спиноф: что известно

Не успели поклонники сериала "Уэнздей" от Netflix порадоваться тому, что шоу получит еще и третий сезон, как снова приятная новость. Актер Фред Армисен, исполнивший роль эксцентричного дяди главной героини Фестера Аддамса, подтвердил – его персонаж получит сольный спин-офф.

Видео дня

Об этом Армисен сказал во время "Шоу Джимми Фэллона", куда он пришел в гости. Ведущий поздравил актера с успехом сериала и отметил, что по Голливуду ходят слухи о спин-оффе, посвященном дяде Фестеру. На что Армисен подтвердил, что это не слухи. "Да, мы работаем над этим. Это фантастика... это прекрасно", – сказал он.

Актер также назвал свой опыт работы же режиссером Тимом Бартоном, который работает над постановкой шоу, замечательным. Но больше никаких деталей не привел. Поэтому пока невозможно сказать, о чем именно расскажет новый сериал и когда он выйдет.

Впервые всерьез о возможности появления ответвления от основного шоу летом заговорил шоураннер и соавтор "Уэнздей" Альфред Хоф. Однако тогда издание The Hollywood Reporter, с которым он этим поделился, отметило, что проект остается "совершенно секретным".

Тогда как первая информация о шоу, посвященном именно дяде Фестеру, в конце 2023 года сообщило агентство Bloomberg. Уже тогда, по его данным, сериал находился на ранней стадии разработки.

Напомним, что заключительные серии второго сезона "Уэнздей" вышли в начале сентября. Шоу само является ответвлением большой франшизы комедийных хорроров о семье Аддамсов. Персонажей придумал художник Чарльз Аддамс, который в 1938 году начал выпускать о них комикс. В 1964 году вышел первый телесериал по его мотивам, который стал культовым. Далее была серия фильмов, анимационные ленты, бродвейский мюзикл и, наконец, сериал "Уэнздей", который дал франшизе новое дыхание. Сообщалось, что, по предварительным планам, он может длиться семь сезонов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда именно может выйти третий сезон "Уэнздей".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.