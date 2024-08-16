Критики назвали лучший саундтрек из фильмов 2000-х. Видео
Критики поделились списком лучших саундтреков из известных фильмов 2000-х годов. В рейтинг вошли мелодии, которые стали ассоциироваться с легендарными кинофраншизами.
Полный список можно увидеть на сайте издания IndieWire. Лучшим музыкальным сопровождением было признано музыку из "Властелин колец", композитором которой стал Говард Шор. Вторую строчку занял фильм "Танцовщица в темноте" с Бьорк в главной роли. Бронзу топа получил тройку культовый фильм "Тигр подкрадывается, дракон прячется".
10 место – Раскрашенная вуаль
9 место – Горбатая гора
8 место – Фонтан
7 место – Амели
6 место – Как робкий Роберт Форд убил Джесси Джеймса
5 место – Нефть
4 место – Порочная связь
3 место – Тигр подкрадывается, дракон прячется
2 место – Танцовщица во тьме
1 место – Властелин колец
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