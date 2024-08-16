Критики назвали лучший саундтрек из фильмов 2000-х. Видео

Критики поделились списком лучших саундтреков из известных фильмов 2000-х годов. В рейтинг вошли мелодии, которые стали ассоциироваться с легендарными кинофраншизами.

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Полный список можно увидеть на сайте издания IndieWire. Лучшим музыкальным сопровождением было признано музыку из "Властелин колец", композитором которой стал Говард Шор. Вторую строчку занял фильм "Танцовщица в темноте" с Бьорк в главной роли. Бронзу топа получил тройку культовый фильм "Тигр подкрадывается, дракон прячется".

10 место – Раскрашенная вуаль

9 место – Горбатая гора

8 место – Фонтан

7 место – Амели

6 место – Как робкий Роберт Форд убил Джесси Джеймса

5 место – Нефть

4 место – Порочная связь

3 место – Тигр подкрадывается, дракон прячется

2 место – Танцовщица во тьме

1 место – Властелин колец

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