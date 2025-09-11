Книгу, начавшуюся как фанфик по 'Гарри Поттеру', экранизируют: права продали за рекордные $3 млн

Мир литературы и кино всколыхнула новость: роман "Alchemised" писательницы SenLinYu, который возник из фанфика по "Гарри Поттеру", продан на экранизацию за рекордные $3 миллиона. Права приобрела компания Legendary.

Видео дня

Как сообщает Hollywood Reporter, Legendary сделала предварительное предложение, чтобы остановить конкуренцию и сразу закрепить права. Это одна из самых высоких сумм, уплаченных за киноадаптацию книги, если не учитывать инфляцию. Представители компании официально не комментируют финансовые детали.

Для Legendary эта покупка стала очередным стратегическим шагом: студия, которая имеет трехлетний контракт с Paramount, недавно отпраздновала миллиардный успех с Minecraft Movie и сейчас активно инвестирует в жанровые проекты.

SenLinYu, которая идентифицирует себя как they/them, известна в сообществе фанфикшн благодаря работам в жанре "Dramione" – историям о запретной любви Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя. Наибольшую популярность получил фанфик "Manacled" (2023), который соединил атмосферу "Гарри Поттера" с "Рассказом служанки". Он собрал более 10 миллионов просмотров на AO3 и более 100 тысяч пятизвездочных оценок на Goodreads.

Автор также писала фанфики по "Звездным войнам", в частности о Бене Соло (Кайло Рена) и Рей, и получила там немало наград. В целом ее тексты загрузили более 20 миллионов раз, а переводы распространились на 23 языка.

"Alchemised" сначала тоже начинался как "Драмионе", но впоследствии трансформировался в полноценный темный фэнтези-роман. События происходят в мире некромантов и коррумпированных гильдий. Главная героиня – алхимик и целительница Гелена Марино, которая скрывает в памяти тайны прошлого и оказывается в поместье некроманта, который стремится эти воспоминания открыть.

Роман выйдет в издательстве Del Rey (Penguin Random House) уже 23 сентября 2025 года. Первое издание будет иметь тираж 750 тысяч экземпляров и переводы на 21 язык.

"Alchemised" – не первый случай, когда фанфикшн превращается в культурный феномен. Похожий путь прошла трилогия "50 оттенков серого", которая начиналась как фанфик по "Сумеркам". Впоследствии книги стали мировыми бестселлерами, а киноадаптация принесла миллиардные прибыли.

В случае с "Alchemised" индустрия ожидает подобного эффекта. Мощная фан-база SenLinYu и интерес к жанру темного фэнтези делают проект одним из самых ожидаемых в ближайшие годы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Филча в сериале о Гарри Поттере сыграет актер, который был в первых фильмах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.