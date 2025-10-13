Держит в напряжении до конца: на Netflix вышла экранизация книги 'Женщина из каюты №10'

На стриминге Netflix вышел британско-американский психологический триллер "Женщина из каюты №10". Анонсированная летом премьера имеет звездный каст и обещала зрителям напряженный сюжет.

OBOZ.UA рассказывает, о чем идет речь в громкой премьере. А также какой получилась лента.

Главную роль журналистки Лоры "Ло" Блэклок в фильме играет Кира Найтли. Ее героиня – журналистка, которая получает приглашение посетить первый рейс круизного судна и написать о нем, но на борту становится свидетелем загадочного и страшного события. Также в "Женщине из каюты №10" снялись Гай Пирс, Гугу Мбата-Роу, Кая Скоделарио, Ханна Уоддингем и другие актеры.

Лента стала экранизацией одноименного романа британской писательницы Рут Уэйр, который она издала в 2016 году. Книга несколько недель провела в списке бестселлеров The New York Times. Фильм достаточно точно воспроизводит завязку истории – журналистка во время пресс-тура видит (или думает, что видит) как пассажирку толкают за борт. Однако все записи и перечень пассажиров свидетельствуют, что такого человека среди них не было. Дальнейшая отчаянная "охота" за правдой превращает историю в психологическую игру о газлайтинге, недоверии к собственным ощущениям и границах памяти. Замкнутое пространство яхты, находящейся в море, создает дополнительное ощущение изоляции, угнетения и страха закрытых пространств.

Впрочем, имеет фильм и заметные отличия от оригинального романа. В нем трансформирована роль некоторых второстепенных фигур, изменены мотивы и хронология некоторых событий, а также смягчены или по-другому показаны некоторые внутренние психологические процессы героини. Рут Уэйр на этапе производства положительно отозвалась о части изменений, объясняя, что некоторые приемы книжного психологизма сложно перенести в визуальный формат.

По результатам первого уикенда отзывы на фильм "Женщина из каюты №10" оказались смешанными. И критики, и зрители отметили сильную игру Киры Найтли, которая хорошо передает отчаянное положение героини, постепенно теряющей доверие не только к другим, но и в чем-то и к себе. По отзывам зрителей, от нее невозможно отвести глаз до самого последнего кадра. Однако ленту критикуют за невнятный темп, спрессованность сюжета, из которого выпадают довольно важные элементы, предсказуемые сценарные ходы и слабую работу со второстепенными персонажами.

Фильм точно подойдет тем, кто ценит затейливые психологические триллеры с акцентом на напряжении и актерской игре. А вот зрителям, которые ждут глубокого детективного расследования или тщательно продуманной мотивации всех персонажей, кино может показаться урезанным или поспешным. В то же время оно предлагает другую, кинематографическую перспективу на историю, где в центре — ощущение одиночества и потеря доверия к себе через сложную психологическую игру.

